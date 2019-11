Crystal Palace-Liverpool 1-2, les Reds s’imposent au forceps

Tout près de concéder le nul, les Merseysiders ont réussi à forcer la décision vers la fin grâce à un but heureux de Roberto Firmino.

Après avoir dominé il y a quinze jours, a bien fini ce samedi de caler chez un mal classé, . Peu incisifs lors de ce match de reprises, les Reds ont été poussé dans leurs derniers retranchements par les Londoniens. Mais, grâce à un but de Roberto Firmino à cinq minutes de la fin, le leader de la PL a réussi à valider son 11e succès en 13 matches.

À défaut de tout survoler et maitriser complètement leurs adversaires, les Merseysiders montrent beaucoup de caractère. Il en fallait pour aller arracher les trois points juste après que les locaux ont égalisé par Wilfried Zaha (82e). A la suite d’un corner, Virgil Van Dijk a surgi dans la surface. Sa reprise a été repoussée, mais Firmino était à l’affut pour signer son 4e but de la saison.

Palace a manqué de réussite

La fin était heureuse pour Liverpool, mais pour Palace c’était un dénouement cruel. L’équipe de Roy Hodgson ne méritait pas de s’incliner, au vu de ce qu’elle a montré. Mais, elle a manqué de bol, comme lorsqu’en première période Tomkins s’est vu refuser un but pour une erreur d’un de ses coéquipiers dans la surface. Une décision défavorable et qui fut suivie par un but encaissé au début du second acte. Il fut l'oeuvre de Sadio Mané (49e), et avec un maximum de réussite puisque le cuir a frappé les deux poteaux avant de rentrer.

En fin de partie, Zaha a aussi raté un but tout fait, en ne cadrant pas sa reprise tout seul face à Allisson (92e). Et ce fut le symbole de ce match où les Eagles n’ont pas été récompensés pour leurs efforts. Ce ne sont cependant pas les Reds qui vont pleurer sur leur sort, eux qui continuent de faire la course en tête et mettent une pression importante sur Manchester City. Si les Eastlands ne l’emportent pas face à ce samedi, la course pour le titre Outre-Manche sera quasiment pliée.