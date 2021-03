Cruyff : "Koeman a fait de bonnes choses à Barcelone dans des circonstances difficiles"

L'ancien milieu de terrain des Blaugrana a fait l'éloge du Néerlandais pour l'impact qu'il a eu au Camp Nou cette saison.

Ronald Koeman a fait de bonnes choses au FC Barcelone dans des circonstances difficiles, selon Jordi Cruyff, qui affirme que l'entraîneur a fait preuve de "beaucoup de mérite" sur et en dehors du terrain. Ronald Koeman, qui a connu une brillante carrière de six ans au Barça pendant sa carrière de joueur, est retourné au Camp Nou pour remplacer Quique Setien en tant que nouvel entraîneur du club en août de l'année dernière.

Le Néerlandais a hérité d'une équipe en perte de confiance et a dû être le leader au milieu d'une saga turbulente en interne, mais a réussi à stabiliser le navire au cours de ses huit premiers mois à la tête des Blaugrana, laissant Cruyff impressionné. L'ancien milieu de terrain du Barca a déclaré à Cadena Ser : "Koeman a beaucoup de mérite, pas seulement pour le football. Il est arrivé au club à un moment difficile en ce qui concerne le changement de joueurs, les problèmes financiers, tous les problèmes institutionnels qui existaient déjà".

"Je pense que la dynamique est importante dans le football. Disons qu'il y a un moment où vous vous voyez capable de gagner n'importe quel match. Et Barcelone a-t-il récupéré ce sentiment en ce moment ? Définitivement. Je crois qu'en fin de compte, le travail que vous faites vous offre une récompense et il l'a déjà eue. Je pense qu'être une personne qui connaît déjà l'environnement du club lui a aussi donné beaucoup d'avantages", a ajouté le fils de la légende catalane, Johan Cruyff.

Le Barça de retour dans la course pour le titre

Les Blaugrana venaient de terminer leur première saison sans trophée en douze ans lorsque Ronald Koeman a été nommé à la tête de l'équipe, et il lui a fallu du temps pour renverser la situation du club. Le manque de régularité a continué à handicaper le Barça au cours de la première moitié de la saison alors qu'il se situait bien derrière l'Atlético Madrid dans la course au titre de la Liga, tout en progressant régulièrement en Ligue des champions et en Coupe du Roi.

L'équipe de Ronald Koeman a toutefois connu un tournant dans sa saison début décembre, entamant une impressionnante série d'invincibilité dans l'élite qu'elle a prolongée à 18 matchs avec une raclée 6-1 de la Real Sociedad juste avant la trêve internationale. Le Barça a réduit l'écart sur l'Atlético Madrid avec seulement quatre points de retour au cours de cette période et s'est également qualifié en finale de la Coupe du Roi qui se jouera contre l'Athletic Bilbao le mois prochain.

Les géants catalans ont été éliminé la Ligue des champions après avoir perdu contre le Paris Saint-Germain 5-2 au total au cours des huitièmes de finales, mais ils ont également pu prendre confiance grâce à une performance intéressante au match retour après une lourde défaite lors du match aller. Ronald Koeman espère que la forme scintillante de son équipe se poursuivra lorsqu'elle accueillera le Real Valladolid le 4 avril. L'ancien joueur de 58 ans commencera ensuite à préparer ses joueurs pour le Clasico avec son rival, le Real Madrid, qui n'est actuellement qu'à deux points du Barca au classement de la Liga.