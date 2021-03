FC Barcelone, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum tout proches

A en croire Sport, le Barça aurait déjà trouvé un accord de principe avec Depay et Wijnaldum pour la saison prochaine. A condition que Laporta valide.

Deux recrues estivales pour zéro euros ? C’est ce qu’aimerait réaliser le FC Barcelone durant le prochain mercato avec des caisses dans le rouge et qui empêche le club d’être réellement actif. A en croire Sport, ce rêve pourrait bien devenir réalité puisque le Barça aurait trouvé un accord avec Memphis Depay et Georginio Wijnaldum pour la saison prochaine. Tout sauf une surprise puisque les deux Néerlandais sont associés aux Blaugranas depuis de nombreux mois.

Seulement, malgré l’accord avec les joueurs et l’absence d’indemnités à verser à l’Olympique Lyonnais et à Liverpool, ces deux arrivées ne sont pas encore signées. En effet, le Barça vient juste de changer de présidence avec la nomination de Joan Laporta.

Si ce dernier aurait annoncé à Ronald Koeman qu’il devrait continuer une saison de plus à la tête du club, le nouveau président n’a pas encore finalisé la réorganisation de sa direction et ne s’est pas encore penché sur les prochains dossiers de transferts.

Néanmoins, la perspective de pouvoir recruter deux joueurs expérimentés comme Depay et Wijnaldum à moindre coût devrait plaire à Laporta, qui ne désespère pas à pouvoir attirer Erling Haaland dans les filets barcelonais. Après quatre saisons et demi et des statistiques plus que convaincantes à l’OL, Memphis Depay n’a jamais caché son désir de rejoindre un grand club européen après son échec à Manchester United.

Si les deux anciens protégés de Ronald Koeman avec la sélection des Pays-Bas rejoignent les rangs du Barça, cela ferait trois arrivées pour aucun euro dépensé. En effet, l’arrivée d’Eric Garcia, défenseur de Manchester City et ancien de la Masia, n’est pas encore actée mais ce n’est plus un secret pour personne que l’Espagnol reviendra durant l’été dans son club formateur.