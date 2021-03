Todibo "préfère Sedan au Barça"

Le défenseur de l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo, estime avoir perdu du temps au FC Barcelone.

Jean-Clair Todibo se distingue depuis le mois de janvier dernier sous le maillot de l’OGC Nice. Le jeune défenseur central français s’y refait une santé après des passages compliqués au Barça et à Schalke 04.

Todibo appartient d’ailleurs toujours à Barcelone. L’ex-Toulousain ne semble pas être très pressé pour retourner en Catalogne. Il aurait même préféré ne jamais y aller, si l’on en croit les propos qu’il a tenus dans un entretien à L’Equipe. « C’est naze d’aller à Barcelone et de ne pas jouer. Je préfère porter le maillot de Sedan et jouer plutôt qu’aller à Barcelone et ne pas jouer. Déjà tu essuies moins de critiques à Sedan…», a-t-il confié.

S’il ne garde pas un excellent souvenir de son passage chez les Blaugrana, Todibo admet aussi qu’il n’a peut-être pas fait tous les efforts pour s’y imposer : « La présentation à Barcelone, c’est la folie, mais je n’ai joué que cinq matchs, c’est bidon en vrai. J’ai gagné une Liga (en 2019), mais je n’ai pas aidé l’équipe, j’ai joué quand on avait gagné le titre! Tranquille, il y a mieux à faire je pense… ».

« A Schalke 04, je me suis pris pour je ne sais qui »

Il n’y a pas qu’à Barcelone que Todibo déçu. A Schalke 04, son précédent club, il ne s’est pas montré beaucoup plus à l’aise. Là, aussi il avoue avoir ne pas avoir été très sérieux et investi au quotidien : « (Il y a eu) Un manque d’humilité, de sérieux, de professionnalisme je me suis pris pour je ne sais pas qui ».

Le néo-Aiglon a donc raté quelques étapes importantes de sa carrière, mais il assure tout faire désormais pour rattraper le temps perdu : "Je fais au mieux, pas pour que les gens disent que j'ai changé, mais parce que ça me fait du bien. Il ne faut pas porter attention au jugement des autres dans le foot, sinon on tombe vite dans la dépression. Ma remise en question est personnelle".

A noter que Todibo a déjà plus joué avec l’OGC Nice (730 minutes toutes compétitions confondues) qu’avec Barcelone (325), Schalke 04 (497) et Benfica (160).