Crossplay de FIFA 23 : entre quelles consoles et générations de consoles il fonctionne

Comment fonctionne le crossplay de FIFA 23 : Playstation, Xbox, PC et jeux entre générations et consoles dans le jeu d'EA Sports.

La nouvelle tant attendue par les fans de FIFA a été officialisée en juillet : FIFA 23 peut être joué en crossplay, c'est-à-dire entre différentes consoles. Ceux qui possèdent un système Playstation pourront défier ceux qui ont une Xbox. La seule chose, ce sont les générations.

FIFA 23, CONSOLES ET GÉNÉRATIONS CROSSPLAY

Sur FIFA 23, le cross-play sera disponible pour les joueurs de la même génération de plateformes. Les versions PS5, Xbox Series X|S, et PC de FIFA 23 seront compatibles entre elles. Les propriétaires de PS4 pourront défier les utilisateurs de Xbox One et vice-versa.

J'ai FIFA 23 sur Playstation 4, qui puis-je défier ? Utilisateurs qui jouent à FIFA 23 sur Xbox One

J'ai FIFA 23 sur Xbox One, qui puis-je défier ? Utilisateurs qui utilisent FIFA 23 sur Playstation 4

J'ai FIFA 23 sur Playstation 5, qui puis-je défier ? Utilisateurs qui utilisent FIFA 23 sur Xbox Series X/S, Stadia, ou PC

J'ai FIFA 23 sur Xbox Series X/S, qui puis-je défier ? Utilisateurs qui utilisent FIFA 23 sur Playstation 5, Stadia, ou PC

J'ai FIFA 23 sur Stadia, qui puis-je défier ? Utilisateurs qui utilisent FIFA 23 sur Playstation 5, Xbox Series X/S ou PC

J'ai FIFA 23 sur PC, qui puis-je défier ? Utilisateurs qui utilisent FIFA 23 sur Playstation 5, Xbox Series X/S ou Stadia

J'ai FIFA 23 sur Playstation 4, puis-je défier un utilisateur de Xbox Series X/S ? Non.

J'ai FIFA 23 sur Playstation 4, puis-je défier un utilisateur de Playstation 5 ? Non.

J'ai FIFA 23 sur Xbox Series X/S, puis-je défier un utilisateur de XboX One ? Non.

J'ai FIFA 23 sur Xbox One, puis-je défier un utilisateur de Playstation 5 ? Non.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU CROSSPLAY

Lorsqu'un joueur démarre FIFA 23, le crossplay est automatiquement activé. Ce paramètre peut être modifié en activant la notification à l'écran qui apparaît lorsque le menu principal s'affiche après le premier démarrage du jeu.

En ce qui concerne les joueurs Xbox One et Xbox Series X|S, la fonctionnalité crossplay ne sera activée que lors du premier démarrage si les paramètres au niveau de la console autorisent le crossplay. Le mode Crossplay peut être activé/désactivé via l'écran des paramètres en ligne qui se trouve dans FUT, VOLTA et le menu principal de FIFA.

CROSSPLAY DANS QUELS MODES DE FIFA 23 ?

Le crossplay de FIFA 23 sera disponible dès le lancement dans les modes de jeu suivants : FUT Division Rivals (sauf Co-Op), FUT Champions, FUT Ultimate Online Draft, FUT Online Friendlies (sauf Co-Op), FUT Play with a Friend, Online Friendlies, Online Seasons (sauf Co-Op Seasons) et le mode de jeu compétitif Virtual Bundesliga disponible pour les joueurs basés en Allemagne.

Le crossplay est initialement activé pour tous les joueurs au lancement de FIFA 23 pour la première fois, à condition que les paramètres de la plateforme le permettent, et peut être désactivé à tout moment. Crossplay entre amis en ligne : actif pour les modes Amical en ligne et FUT Jouer avec un ami. Crossplay contre des joueurs aléatoires : actif pour les modes FUT Online Friendly, FUT Online Seasons, FUT Rivals, FUT Champions et FUT Online Draft.

CROSSPLAY ET CLUB PRO

En raison de la complexité technique de la mise en œuvre du cross-play, les modes qui rassemblent les joueurs, comme Pro Club, ne seront pas disponibles pour le moment. Cependant, EA Sports a annoncé une possible mise à jour dans les mois à venir pour l'inclure dans ces modes au cours de la saison de FIFA 23.

MARCHÉ DU CROSSYPLAY ET DE FUT

Avec l'ajout de FUT crossplay pour FIFA 23, le marché des transferts FUT sera élargi pour inclure une fonctionnalité multiplateforme. Le marché des transferts de FUT sera désormais combiné à travers les générations, à l'exception de PC et Switch, qui continueront à avoir leurs propres marchés de transferts séparés.

Qu'est-ce que cela signifie ? Ainsi, si vous mettez un joueur en vente sur Playstation 5, par exemple, un utilisateur utilisant FIFA 23 sur Google Stadia pourra le voir et interagir avec lui. Le cross-play des transferts est possible entre PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Stadia. En revanche, le PC et la Nintendo Switch ne partagent pas le marché des transferts FUT avec une autre plateforme. Cette mise à jour du marché des transferts de FUT s'appliquera à tous les joueurs de FUT, quel que soit le statut cross-play activé ou désactivé d'un joueur.

EA SOCIAL : COMMENT UTILISER LE CROSSPLAY

Le widget EA Social - qui est encore en cours de développement et dont les nouvelles fonctionnalités pourraient apparaître entre août et septembre - a été créé pour permettre aux joueurs de rechercher, d'ajouter et d'envoyer/recevoir des invitations sur plusieurs plateformes. Où est-il situé ? Ce bouton se trouve dans le coin inférieur droit du menu principal de FIFA 23. Il est également disponible sur d'autres écrans pendant le jeu, notamment dans les menus des modes de jeu et dans le menu pause des matchs multijoueurs en ligne.

La "carte d'amis" dans EA Social affichera tous les amis qu'un joueur a ajoutés via la liste de sa plate-forme locale et tous les amis ajoutés via le réseau EA. Il existe un certain nombre d'indicateurs : en ligne, hors ligne, plateforme utilisée et toute incompatibilité entre les différentes générations.

Au sein d'EA Social, le joueur peut envoyer et recevoir des demandes d'amis et des invitations à des jeux de la part d'utilisateurs de la même plateforme et des invitations multiplateformes. Lorsqu'une invitation est envoyée depuis la même plateforme, les joueurs reçoivent sur leur écran la notification d'invitation standard spécifique à la plateforme, qu'ils peuvent accepter ou refuser. Dans le même temps, une invitation supplémentaire est également envoyée via EA Social.

RECHERCHER DES AMIS SUR EA SOCIAL

Les joueurs peuvent également rechercher et trouver leurs amis locaux de la plate-forme via EA Social, afin de leur envoyer une demande d'amitié EA. Cependant, il est nécessaire de connaître le nom exact de l'ami et de le saisir. Par exemple, si le nom de l'utilisateur est FIFA23, il ne pourra pas être trouvé en tapant uniquement FIFA23.