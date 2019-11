Croatie-Slovaquie 3-1, la Croatie termine le travail

Lors de son dernier match en phase éliminatoire, la Croatie a assuré le résultat quelle convoitait pour participer au prochain Euro.

La ne s’est pas manqué lors de son ultime match de qualification, ce samedi à Rijeka. La sélection au damier a disposé de la Slovaquie. Alors qu’elle était derrière au score à la pause, la bande à Dalic a tout renversé en seconde période pour l’emporter 3-1 et libérer définitivement tous les supporters.

Robert Bozenik a ouvert le score en faveur des visiteurs (32e) et à ce moment-là tout était relancé dans ce Groupe E des qualifications. Les Croates se sont redressés grâce à Niko Vlasic dix minutes après la reprise. Un but qui les a remis à l’endroit et tout est devenu plus facile après. Dès l’heure du jeu, Bruno Petkovic ajoutait le second pion en exploitant un service de Luka Modric. Et enfin, à un quart d’heure de la fin, Ivan Perisic mettait fin à tout suspense dans cette partie en trouvant le chemin des filets suite à un excellent centre de Borna Barisic.

Réduite à dix suite à l’expulsion de Robert Mak (66e), la Slovaquie ne pouvait pas éviter le naufrage. Elle s’incline, et le faux-pas concédé la relègue à la 4e place du groupe. Pour arracher sa qualification mardi prochain, elle devra dominer l’Azerbaïdjan tout en comptant sur les revers de la Hongrie et le .

La Croatie, de son côté, valide sa présence à un cinquième tournoi majeur consécutif depuis 2012. La sélection des Balkans, vice-championne du monde en titre, y visera probablement les demies, elle qui n’a jamais dépassé le cap des quarts auparavant dans cette épreuve. Mais, l’échéance est encore lointaine et Modric et consorts ont le temps de voir venir et se préparer.