Croatie - France : Griezmann, c’est de mal en pis

Antoine Griezmann a encore enchainé un match sans marquer de but. Ça lui en fait 21 consécutifs au total.

Le passage à vide d’Antoine Griezmann se prolonge. Ce lundi soir, à l’occasion du match de Ligue des Nations entre la France et la Croatie à Split (1-2) et malgré une énorme opportunité de scorer qu'il s'est offert, sa mauvaise série s’est étirée.

Le Mâconnais a démarré le match sur le banc, mais il a été incorporé à une demi-heure de la fin à la place de Wissam Ben Yedder, lequel venait pourtant de délivrer une passe décisive. En toute fin de partie (88e), il a eu donc la possibilité de donner la victoire aux siens, mais il a mal négocié une offrande de la défense adverse. Il n’a pas été assez rapide pour devancer le gardien adverse, puis a manqué le cadre alors que les buts lui étaient grands ouverts. Une vendange qui symbolise parfaitement son passage à vide.

En cumulant les matches de clubs et ceux joués en sélection, Griezmann en est donc à 21 rencontres consécutives sans la moindre réalisation réussie. Un chiffre indigne d’un joueur de ce rang et qui nous avait surtout habitués à beaucoup mieux.

1325 minutes sans marquer

La dernière fois que « Grizou » a fait trembler les filets adverses c’était le 6 janvier 2022 lors d’une rencontre de la Copa Del Rey avec l'Atlético face à la modeste équipe de Rayo Majadahonda. Et cela reste son unique but de l’année civile. Depuis, 1325 minutes se sont écoulées sans qu’il ne fasse mouche aux avant-postes. C’est sa plus longue disette depuis ses débuts en pro. A titre d’exemple, sur le même temps de jeu, Kylian Mbappé et Karim Benzema ont cumulé 19 buts chacun.

Avec les Bleus, Griezmann en est à cinq parties de rang sans avoir scoré. Son dernier but remonte au 13 novembre 2021 contre le Kazakhstan. Un soir où la bande à Deschamps a passé 8 buts à son adversaire. Il est loin le temps où l’ancien barcelonais terminait meilleur buteur d’un tournoi majeur international (Euro 2016). Son compteur de réalisations reste bloqué aujourd’hui à 42 unités. Il reste à 6 longueurs d’Olivier Giroud. Au vu du rythme auquel il avance, il n'est pas sûr qu'il le rattrape un jour.