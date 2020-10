Croatie-France (1-2) : Et soudain Mbappé...

Longtemps inoffensif, Kylian Mbappé (21 ans) est sorti du bois sur le tard pour offrir la victoire aux Bleus ce mercredi en Croatie (2-1).

On a longtemps cru que ce ne serait pas son jour. Que ce match en serait au moins aussi difficile que celui qu'il a eu à disputer dimanche face au Portugal (0-0). Mais Kylian Mbappé a su garder la tête froide pour se montrer décisif au moment où l'équipe de en avait le plus besoin. L'attaquant du PSG a signé le but de la victoire à dix minutes de la fin de la rencontre. Un bol d'air pour les Bleus, longtemps malmenés par une belle équipe croate.

Évidemment, ce ne sera pas le match référence du n°10 tricolore qui, associé à Anthony Martial d'entrée, s'est longtemps montré imprécis (13e), voire inoffensif. Passé seul en pointe après l'heure de jeu, le Parisien a continué à plafonner, éprouvant toutes les peines du monde à se démarquer pour créer les décalages. Mais c'était avant la 79e minute et cette merveille d'ouverture de Paul Pogba pour Lucas Digne.

Absent à Nîmes vendredi avec le PSG ?

Bien parti dans son couloir gauche, le défenseur d' remettait en une touche pour Kylian Mbappé qui, seul devant le portier croate Dominik Livakovic, ne ratait pas l'occasion d'offrir la victoire aux Bleus d'une belle reprise à bout portant (1-2, 79e). Le but de la délivrance pour une équipe de France en difficulté pendant une bonne partie de la deuxième période, et qui a su faire le dos rond pour forcer la décision à l'arrivée.

Kylian Mbappé, lui, est resté sur le terrain pendant l'intégralité de la rencontre. Tout sauf anecdotique sachant que Paris jouera dans moins de 48 heures, vendredi à Nîmes, dans le cadre de la 7e journée de . Partant de ce constat, il serait surprenant de le voir démarrer ce match avec le PSG...