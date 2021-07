Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi - Qui a les meilleures stats en tournois majeurs ?

Goal se penche sur les statistiques de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans les grandes compétitions internationales...

Le parcours de Cristiano Ronaldo et du Portugal à l'Euro 2020 s'est terminé après avoir perdu 1-0 contre la Belgique en huitièmes de finale. Le talisman portugais a marqué cinq fois en quatre apparitions à l'Euro, établissant plusieurs records. Avec son premier but dans le tournoi contre la Hongrie, il a dépassé les neuf buts de Michel Platini pour devenir le meilleur buteur de tous les temps du tournoi, totalisant 14 buts à son actif.

Ronaldo est également devenu le meilleur buteur de tous les temps dans le football international en égalant le total de 109 buts de la légende iranienne Ali Daei.

Mais il n'y a pas que la star portugaise qui crée des records.

Son rival le plus proche Lionel Messi a également fait la une des journaux pour ses exploits avec l'Argentine lors de la Copa America 2021.

Messi a marqué quatre buts en Copa America et a porté son total de buts internationaux à 76, devenant ainsi le neuvième meilleur buteur de tous les temps. Surtout, il a joué un rôle énorme pour permettre à l'Argentine de remporter son premier titre majeur après un écart de 28 ans.

Alors que les deux grands joueurs continuent de battre de nouveaux records vers la fin de leur carrière, nous examinons le nombre de buts que les deux superstars ont marqués dans les grandes compétitions internationales et combien de ces buts provenaient de coups francs et de pénaltys.

Il faut noter que même si le voyage de Ronaldo en Euro est terminé, l'Argentine de Messi a remporté la Copa America en battant le Brésil 1-0.

L'article continue ci-dessous

Combien de buts marqués par Ronaldo dans les tournois internationaux ?

Tournoi Buts Euro 2004 2 Mondial 2006 1 Euro 2008 1 Mondial 2010 1 Euro 2012 3 Mondial 2014 1 Euro 2016 3 Mondial 2018 4 Euro 2020 5 Total 21

Combien de buts marqués par Messi dans les tournois internationaux ?

Tournoi Buts Mondial 2006 1 Copa America 2007 2 Mondial 2010 0 Copa America 2011 0 Mondial 2014 4 Copa America 2015 1 Copa America 2016 5 Mondial 2018 1 Copa America 2019 1 Copa America 2021 4 Total 19

Combien de buts marqués par Messi et Ronaldo sur coups de pieds arrêtés ?

Messi a marqué plus de buts en matière de coups francs dans les grandes compétitions internationales. L'Argentin a marqué un but sur coup franc lors de la Coupe du monde 2014 et converti trois coups francs en Copa America, deux en 2016 et un en 2021. Le seul but sur penalty qu'il a marqué était en Copa America 2015.

Cristiano Ronaldo, quant à lui, n'a marqué qu'un seul but sur coup franc lors de la Coupe du monde 2018 contre l'Espagne. Ses trois pénalys sont survenus lors de la Coupe du monde 2018 (1) et l'Euro 2020 (2)