Cristiano Ronaldo vers une prolongation

D’après le Corriere dello Sport, la Juventus de Turin pourrait bientôt proposer un nouveau bail à sa star portugaise, Cristiano Ronaldo.

Entre Cristiano Ronaldo et la de Turin, l’idylle est bien partie pour durer. Quelques jours après que le joueur ait exprimé son désir de rester le plus longtemps possible dans le Piémont, le club bianconero aurait entamé les démarches pour une prolongation de contrat en faveur du quintuple Ballon d’Or.

C’est le quotidien Corriere dello Sport qui révèle cette information, précisant que si ce plan n’est encore qu’à ces balbutiements il y a une réelle volonté de faire signer un nouveau bail à CR7. Pour rappel, son contrat actuel avec la Vieille Dame expire en 2022.

Cristiano Ronaldo est actuellement âgé de 34 ans. Néanmoins, il n’a guère l’intention de raccrocher les crampons. L’ancien merengue a indiqué récemment son souhait de prolonger son parcours jusqu’à ses 40 ans, et évoluer si possible avec son fils.

Cette saison, CR7 a participé à 21 matches avec les champions d’ , signant 12 réalisations et offrant une passe décisive.