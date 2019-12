Cristiano Ronaldo révèle le plus beau but de sa carrière

Lors de la cérémonie Globe Soccer Awards, qui s’est déroulée à Dubai dimanche soir, Cristiano Ronaldo a pris la parole pour commenter le but exceptionnel qu’il a signé dernièrement contre la en (2-1, le 18 décembre). La star portugaise s’était figée à l’occasion dans les airs pendant plusieurs secondes avant de placer un coup de casque victorieux qui a fini au fond des filets adverses. Une réalisation qui a fait le tour du monde en raison de son côté exceptionnel.

"Ce fut un beau but. J’ai marqué plus de 700 buts, choisir le meilleur est difficile pour moi, mais c’est vrai que c’est peut-être le plus beau que j’ai scoré », a-t-il confié après avoir reçu son trophée de Globe Soccer Awards. L’ancien merengue a donc préféré ce chef d’œuvre au ciseau retourné exécuter face à la Vieille Dame alors qu’il portait encore les couleurs du . Ou est-ce simplement une parade pour ne pas heurter la susceptibilité des tifosi bianconeri ? Le doute est permis.

Honored to received one more time Globe Soccer Award! A very emotional moment for me to share this award with my family ❤️🙏Grateful for all the hospitality, see you soon Dubai!😉 pic.twitter.com/NudtLSXa5F