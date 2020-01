Cristiano Ronaldo s’offre un record sur… Instagram

La star portugaise de la Juventus de Turin est devenue la première personne au monde à compter plus de 200 millions de suiveurs sur Instagram.

Il n’y a pas que sur les terrains de football que Cristiano Ronaldo empile les records et les accomplissements de tous genres. Sur les réseaux sociaux, le Portugais est aussi très actif. Et les chiffres le démontrent.

Cette semaine, CR7 est devenu la première personne à compter plus de 200 millions de fans sur Instagram. Il est donc la célébrité la plus suivie, tous domaines confondues. A la deuxième place de classement, on retrouve la chanteuse Ariana Grande (172 millions de fans), puis l’acteur américain Dwayne Johnson (169).

A noter que ce compte lui rapporte 43 millions d’euros par an, soit 13 millions de plus que son salaire mensuel en . Il fait notamment mieux que Lionel Messi, qui n’est rémunéré qu’à hauteur de 20 millions d’euros pour ses publications.

Il n’y a pas que sur Instagram que Ronaldo possède une riche communauté de followers. C’est aussi le cas sur Facebook. Il reste le numéro un, et ce grâce à une stratégie bien ficelée mise en place par ses représentants et ses conseillers en communication.