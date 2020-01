Et un record de plus pour Cristiano Ronaldo

Même à 34 ans, Cristiano Ronaldo continue d’empiler les records. Celui qu’il a décroché ce mercredi à l’occasion du match de Coupe d’ face à l’ est particulièrement impressionnant. En trouvant la faille face aux Giallorossi, le Portugais présente désormais au moins un but dans 15 compétitions différentes.

Il n’y a que deux épreuves dans lesquelles CR7 n’a pas réussi à faire trembler les filets adverses, parmi celles auxquelles il a participé. A savoir le Community Shield et la Coupe de l’Uefa. Dans toutes les autres, il a donc mis au moins un pion.

15 - After his goal in #CoppaItalia, #CristianoRonaldo has found the net in 15 of the 17 competitions played with Clubs (only exceptions are Community Shield and UEFA Cup). Assortment.#JuventusRoma pic.twitter.com/NIMrGmYwlv