Deschamps louangeur sur "le grand champion" Cristiano Ronaldo

Dans un entretien accordé à Sky Italia, Didier Deschamps a louangé le "grand champion" Cristiano Ronaldo.

Tous deux lauréats de la C1 et passés par la , Didier Deschamps et Cristiano Ronaldoa dorent gagner et détestent perdre.

Dans un entretien accordé à Sky Italia, le coach français a rendu hommage à la star lustianienne, ne lésinant pas sur les louanges.

« Cristiano Ronaldo ? Je vois un grand champion qui s’est maintenu à un niveau élevé pendant de nombreuses années, qui a toujours faim de trophées, de marquer des buts. Il essaie toujours de marquer autant que possible, il n’est peut-être pas satisfait d’avoir marqué deux buts et cherche toujours le troisième. Ronaldo est un grand professionnel qui, malgré son âge, a toujours de la grinta. C’est un joueur décisif. Sans vouloir l’offenser, je dis qu’il court moins qu’il y a 5-10 ans, mais peut-être qu’il court mieux et en tout cas il est toujours décisif. Cristiano peut faire la différence à chaque instant d’un match. », a-t-il indiqué.