Cristiano Ronaldo parti pour rester à la Juventus

L’attaquant portugais a bien l’intention d’étirer son parcours à la Juventus au-delà de l’exercice en cours.

Cristiano Ronaldo se plait au sein de son équipe actuelle de la . Il se plait tellement qu’il ne pense pas une seconde à changer de tunique durant le mercato estival. À moins d’une énorme surprise, le Portugais sera encore joueur de la Vieille Dame la saison prochaine. C'est ce que révèle Tuttosport ce lundi.

Malgré les quelques frictions qu’il a pu connaitre avec son entraineur Maurizio Sarri, Ronaldo est pleinement épanoui chez les Bianconeri. Et il le sera à plus forte raison si avec ses coéquipiers, il parvenait à conquérir un nouveau Scudetto. C’est bien parti pour puisque la Vieille Dame a 8 points d’avance sur le 2e du classement à 6 journées de la fin.

A 35 ans, Ronaldo serait aussi convaincu que Turin est l’endroit parfait pour continuer à assouvir ses ambitions personnelles et se maintenir au plus haut niveau. CR7 est obsédé par l’idée de s’offrir un 6e Ballon d’Or et égaler ainsi Lionel Messi. Et il estime que c’est avec sa formation actuelle qu’il a le plus de chances d’y parvenir. Un triomphe en Ligue des Champions cette saison ne pourrait que l’aider en ce sens. Bien sûr, les Lyonnais de Rudi Garcia ne l’entendent pas de cette oreille.

Notons aussi que l’ancien madrilène a la possibilité de devenir le premier joueur à finir meilleur réalisateur dans trois championnats majeurs différents. Avec son doublé contre l’Atalanta samedi, il n’a plus qu’une longueur de retard sur Ciro Immobile ( ). Il a encore suffisamment de temps pour le dépasser et réussir ainsi son pari.