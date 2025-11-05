Cristiano Ronaldo ne lâche pas Messi, ça va trop loin

La star d'Al-Nassr semble avoir opéré un revirement dans sa dernière interview, après avoir initialement déclaré que soulever le prestigieux trophée avant de prendre sa retraite serait un « rêve ». Cependant, l'icône a désormais insisté sur le fait que le résultat du tournoi de l'été prochain n'aura aucune importance.

Le débat Ronaldo vs Messi se poursuit

Les comparaisons entre les deux légendes du football, Ronaldo et Lionel Messi, continuent d'alimenter les débats, malgré le fait qu'ils soient tous deux en fin de carrière. Le premier est toujours en quête d'un premier titre en Arabie Saoudite avec Al-Nassr, tandis que le second vit ses dernières années à l'Inter Miami de David Beckham, aux États-Unis. De nombreux fans considèrent le meneur de jeu argentin comme le véritable GOAT (meilleur joueur de tous les temps) depuis son sacre en Coupe du Monde avec l'Argentine en 2022, mais Ronaldo insiste sur le fait que sa carrière ne peut être jugée sur sa capacité à remporter des titres internationaux.

Dans un extrait de la seconde partie de son interview pour Piers Morgan Unsensored, qui sera diffusée jeudi, l'attaquant de 40 ans a déclaré : « Si vous me demandez, Cristiano, si gagner la Coupe du Monde est un rêve ? Non, ce n'est pas un rêve. Définir quoi ? Définir si je suis l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, gagner une compétition, six matchs, sept matchs… Vous trouvez ça juste ? »

Ces propos de Ronaldo pourraient surprendre, compte tenu de ses déclarations précédentes sur la Coupe du Monde. L'ancienne star de Manchester United et du Real Madrid a publiquement admis combien une victoire dans cette compétition serait importante pour lui. Après l'élimination du Portugal par le Maroc en quarts de finale du tournoi 2022, Ronaldo a publié sur Instagram : « Gagner une Coupe du Monde avec le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. J'ai eu la chance de remporter de nombreux titres internationaux, notamment avec le Portugal, mais placer le nom de notre pays au plus haut niveau mondial était mon plus grand rêve.

Je me suis battu pour ça. » J'ai tout donné pour ce rêve. Lors de mes cinq participations à la Coupe du Monde en seize ans, toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais, j'ai tout donné. J'ai tout laissé sur le terrain. Je n'ai jamais reculé devant le combat et je n'ai jamais renoncé à ce rêve.

« Malheureusement, hier, ce rêve s'est brisé. Inutile de réagir à chaud. Je veux simplement que chacun sache que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites, beaucoup de spéculations ont circulé, mais mon dévouement au Portugal est resté intact. J'ai toujours été un joueur parmi d'autres, luttant pour l'objectif commun, et je n'ai jamais tourné le dos à mes coéquipiers ni à mon pays.

« Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Merci, Portugal. Merci, Qatar. » Le rêve était beau tant qu'il a duré… Maintenant, espérons que le temps nous éclairera et permettra à chacun de tirer ses propres conclusions.

La légende du FC Barcelone, Messi, a bien sûr remporté la Coupe du Monde pour la première fois de sa prestigieuse carrière il y a trois ans, couronnement d'une carrière couronnée de succès. Le joueur de l'Inter Miami possède un palmarès plus fourni que Ronaldo, mais cela n'a pas empêché l'attaquant portugais d'affirmer être un meilleur joueur. Interrogé sans détour par Morgan sur la question de savoir s'il considérait Messi comme le GOAT (meilleur joueur de tous les temps), Ronaldo a répondu : « Messi est-il meilleur que moi ? Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas faire preuve de modestie. » Naturellement, cette déclaration a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux, et la discussion risque de se poursuivre bien après que les deux joueurs aient raccroché leurs crampons.