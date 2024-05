Cristiano Ronaldo, le contrôle antidopage qui fait parler

Cristiano Ronaldo a subi un contrôle antidopage qui a suscité une vive polémique en Arabie Saoudite.

Vice-champion d’Arabie Saoudite, Al Nassr FC de Cristiano Ronaldo sera en déplacement, vendredi, chez le champion Al Hilal FC. Ceci dans le cadre de la rencontre comptant pour la 32e journée de la Saudi Pro League. Mais avant, le quintuple Ballon a été contraint à un test antidopage, qui fait beaucoup parler dans ce pays du Golfe.

CR7 contrôlé

Depuis le weekend dernier, Al Nassr FC et Cristiano sont assurés d’une place en Ligue des champions asiatique la saison prochaine via le championnat national, Saudi Pro League. Ceci après avoir terminé deuxième derrière Al Hilal FC, champion d’Arabie Saoudite. Désormais, les deux équipes tenteront de clore la saison sportive avec de bonnes notes pour les dernières rencontres. Le champion et son dauphin vont d’ailleurs s’affronter, vendredi, à l’occasion de la 32e journée.

Getty

A en croire les informations du média saoudien, Haza, en prélude à ce choc, le comité saoudien de contrôle antidopage a assisté aux entraînements d'Al Nassr FC, qui se sont tenus mardi soir, et a convoqué Cristiano Ronaldo pour examen. Le média ajoute que ledit comité a prélevé un échantillon sur le Portugais et aussi sur son compatriote et coéquipier, Otavio Montero.

Les fans d’Al Nassr furieux

Ce qui n’est pas du goût des supporters d’Al Nassr FC, qui manifestent leur mécontentement à travers les réseaux sociaux. Alors que la commission antidopage n'a pas annoncé son désir de se rendre au club d'Al Hilal pour le même contrôle, les fans d’Al Nassr ont manifesté leur colère à cet événement, exigeant un examen urgent des stars du club d'Al-Hilal.

« Quand rendront-ils visite à Al-Hilal et se plaindront-ils de Saud et Malcolm ? », a demandé un fan sur X (anciennement Twitter). « Je m'attends à une guerre et à une pression psychologique sur les joueurs d'Al-Nasr avant le match d'Al-Hilal », s’inquiète un autre supporter. « J'espère de tout mon cœur, par Dieu, que Cristiano Ronaldo quittera l'Arabie Saoudite », ajoute un compte fan de CR7.

Faut-il rappeler que la commission antidopage avait déjà découvert de nombreux joueurs qui avaient pris des stéroïdes au cours des dernières années, notamment la star saoudienne Fahd Al-Mawlid, l'actuel joueur d'Al-Shabab.