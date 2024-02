Cristiano Ronaldo, la sanction est tombée après son geste obscène

Cristiano Ronaldo vient d’être fixé après son geste obscène envers les supporters d’Al Shabab en championnat saoudien.

Al Shabab FC Stadium avait servi de cadre, dimanche, au match de la 21e journée de la Saudi Pro League entre Al Shabab et Al Nassr FC. Au coup de sifflet final, c’était le club visiteur qui s’était imposé sur le score de 2-3. Mais Cristiano Ronaldo avait connu une mauvaise soirée avec des chants des supporters du club hôte, qui scandaient le nom de Lionel Messi.

Ronaldo courait deux matchs de suspension

Ce soir-là, Cristiano Ronaldo a été chambré par les supporters d’Al Shabab FC. Ceux-ci scandaient, en chœur, « Messi, Messi » dans le but de déstabiliser le quintuple Ballon d’Or. En effet, après avoir marqué son but sur pénalty (21e), l’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United s’est aussitôt placé devant les tribunes pour répondre aux supporters à travers un geste qui a fait beaucoup parler.

Alors qu'il était en train de saluer ses partenaires, CR7 a fixé le public avant de provoquer gentiment les supporters en portant sa main gauche à hauteur de son oreille, pour leur signifier qu'il n'entendait pas les références à Lionel Messi. Puis Ronaldo, fléchissant les jambes, se met à mimer un geste semblant ouvertement obscène. S’il courait une suspension de deux matchs, la sanction vient de tomber pour l’ancien de la Vieille Dame.

L'article continue ci-dessous

CR7 s’en sort bien, mais avec une amende

Après l’ouverture d’une enquête par la commission de discipline et d'éthique de la fédération saoudienne de football, le joueur d’Al Nassr FC vient d’être fixé sur la sanction qui lui revient. Cristiano Ronaldo est en effet suspendu un match. Le Portugais manquera alors la réception d’Al-Hazem, ce jeudi 29 février, et ne fera son retour en championnat que le 7 mars contre Al-Raed. Mais il jouera le quart de finale aller de Ligue des champions asiatique contre les Emiratis d’Al-Aïn le 4 mars. CR7 écope également d’une amende de 5000 euros.

Getty

Devant la commission de discipline et d’éthique de la Fédération saoudienne de football, mercredi, le joueur de 39 ans avait tenté de justifier son geste avec une explication plutôt étonnante. « Je respecte tous les clubs. Le geste de joie exprime la force et la victoire, et ce n’est pas honteux. Nous y sommes habitués en Europe », a déclaré CR7, dans des propos rapportés par Marca.