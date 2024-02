Al Nassr, la réponse étonnante de Cristiano Ronaldo aux chants pro Messi

Cristiano Ronaldo a été chambré par les fans d’Al Shabab, dimanche, en championnat saoudien. Le Portugais répond par un geste obscène.

Al Nassr FC était en déplacement, dimanche, à Al Shabab FC Stadium (victoire 2-3) dans le cadre de la 21e journée du championnat saoudien d’élite, la Saudi Pro League. Auteur du but de l’ouverture du score (sur pénalty, 21e), Cristiano Ronaldo a été chambré par les fans du club adverse, qui scandaient le nom de Lionel Messi durant toute la rencontre pour déstabiliser l’attaquant portugais.

Ronaldo chambré par les fans d’Al Shabab

Grâce à un but de Cristiano Ronaldo (21e, sp) et un doublé de Talisca (46e et 86e), Al Nassr FC a pu s’offrir Al Shabab FC, dimanche, à l’occasion de la 21e journée de la Saudi Pro League. Mais Cristiano Ronaldo a été déstabilisé par les fans du club hôte du début jusqu’à la fin de la partie.

D’abord, après avoir marqué son but sur pénalty (21e), le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid s’est aussitôt placé devant les tribunes où certains supporters scandaient le nom de Lionel Messi, son éternel rival. Ceux-ci chantaient « Messi, Messi ». Ce geste pour montrer aux supporters adverses qu’il n’est pas déstabilisé par leurs chants.

Getty Images

Ronaldo en remet une couche en fin de match

Les deux équipes étant à égalité de score (2-2), les chants des supporters de l’équipe hôte ont accéléré tentant de chambrer le quintuple vainqueur du Ballon d’Or. Mais Talisca a délivré les visiteurs à travers son doublé dans les derniers instants du temps réglementaire (86e), inscrivant le but du 2-3.

A la fin du match remporté par son équipe, Cristiano Ronaldo a profité pour répondre une nouvelle fois aux supporters d’Al Shabab. Alors qu'il était en train de saluer ses partenaires, CR7 fixe le public avant de les provoquer gentiment en portant sa main gauche à hauteur de son oreille, pour leur signifier qu'il n'entendait pas les références à Lionel Messi. Puis Ronaldo, fléchissant les jambes, se met à mimer un geste semblant ouvertement obscène.