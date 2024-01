Cristiano Ronaldo, l’humiliation de trop !

L’année 2024 a très mal commencé pour la star portugaise Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo reste toujours performant malgré ses 38 ans. Les buts qu’il enquille à Al-Nassr le prouve. Pourtant, à l’heure des récompenses individuelles, il est souvent oublié ces derniers temps.

Ronaldo rentre dans le rang

Après avoir déjà été snobé par France Football dans la liste des nommés pour le Ballon d’Or, CR7 vient d’être oublié par l’IFFHS dans son onze idéal de l’année. Le Portugais a de quoi être scandalisé par cette omission. Surtout que cela donne du grain à moudre à ceux qui jugent qu’il ne fait plus partie de l’élite du football mondial.

Ronaldo a donc été ignoré par l’IFFHS. Pourtant, il a terminé meilleur réalisateur de l’année civile, avec un total impressionnant de 54 buts. Le quintuple Ballon d’Or a même devancé des stars telles que Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Harry Kane.

Comme par hasard, ce sont ces trois joueurs-là qui lui ont été préférés pour composer l’attaque de cet onze type de l’année 2023. De quoi ressentir un vrai sentiment d’injustice.

La dernière présence de Ronaldo dans cet onze idéal remonte à 2021. Cela fait donc trois années de suite qu’il voit d’autres étoiles du ballon rond lui être préférées.

Avant de se retrouver dans l’ombre, l’ancien mancunien était un habitué de ses honneurs. Il avait été retenu à cinq reprises dans l’équipe-type entre 2017 et 2021. Seuls Messi et De Bruyne ont plus de nominations. Et le génie lusitanien n’a peut-être pas encore dit son dernier mot.