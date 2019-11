Cristiano Ronaldo garde le moral malgré sa blessure

À moins d’une énorme surprise, Cristiano Ronaldo ne sera pas opérationnel samedi lors du match de la Juve contre l’ Bergame. Maurizio Sarri, son entraineur, a indiqué qu’il y avait 99% de chances pour qu’il ne participe pas à ce match car il était encore amoindri par des soucis physiques. Les mêmes qui le pénalisaient avant son départ en sélection.

Pour rappel, Ronaldo avait des soucis de genou, et il a joué « diminué » les rencontres de la Seleçao. Lui-même l’a reconnu, en justifiant qu’il se devait de prendre sur soi et faire des efforts pour aider son équipe nationale à composter son ticket pour le championnat d’Europe.

Focused on my recovery to come back soon!⚽💪🏽 pic.twitter.com/mMNcqRiJ0W