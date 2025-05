Cristiano Ronaldo fait ses adieux, le geste fort

Cristiano Ronaldo semblait faire des adieux émouvants aux supporters d'Al-Nassr, ce qui a suscité des spéculations quant à un éventuel départ.

Al-Nassr a battu Al-Khaleej 2-0 lors de son dernier match à domicile de la saison mercredi, grâce à un but de Ronaldo, portant son total à 24 buts en championnat. Cependant, son langage corporel et ses gestes en fin de match laissaient présager un joueur en quête de nouvelles perspectives. D'ailleurs, CR7 semblait ému après la rencontre lorsqu'il s'est approché d'un groupe de supporters d'Al-Nassr derrière le but pour les saluer. Il a salué et applaudi à plusieurs reprises, ce qui n'a fait qu'intensifier les spéculations sur son éventuel départ cet été.

Le quintuple Ballon d'Or entrera bientôt dans le dernier mois de son contrat avec les poids lourds saoudiens, et aucune prolongation n'a encore été évoquée. L'international portugais a suscité l'intérêt de nombreux clubs du monde entier après l'échec d'Al-Nassr à se qualifier pour la Ligue des champions de l'AFC et une nouvelle saison sans trophée.

Le club marocain du Wydad Casablanca serait intéressé par Ronaldo pour un contrat à court terme. Le club devrait participer à la Coupe du monde des clubs, qui débute le 14 juin, et le Wydad serait intéressé par l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United pour la durée du tournoi.

Le club brésilien de Botafogo a également été évoqué pour l'attaquant, Renato Pavia, l'entraîneur du club, ayant déclaré qu'il adorerait l'avoir dans ses rangs. Un retour émouvant au Sporting CP, son club d'enfance, n'est pas exclu.

L'avenir de Ronaldo à Al-Nassr reste incertain, ce qui laisse penser que le choc de ce week-end contre Al-Fateh pourrait marquer la dernière apparition du joueur de 40 ans sous les couleurs du club. Si tel est le cas, Ronaldo espère marquer au moins deux buts pour porter le nombre de buts marqués par Nadi Al-Shams à 100.