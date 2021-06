Cristiano Ronaldo évoque son futur et réagit aux rumeurs l'envoyant à Manchester United et au PSG

L'attaquant portugais a été interrogé sur sa prochaine destination alors que le Portugal se prépare à affronter la Hongrie pour débuter l'Euro 2020.

Cristiano Ronaldo a déclaré que quoi qu'il arrive cet été, ce serait "pour le mieux" au milieu d'informations l'annonçant sur le départ de la Juventus. Après une saison difficile des Bianconeri sur la scène nationale et européenne, l'international portugais, meilleur buteur de Serie A, a été lié à des rumeurs de transfert, le Paris Saint-Germain et Manchester United étant tous deux présentés comme des destinations potentielles et réalistes.

Le joueur de 36 ans a refusé de jurer fidélité à la Juventus alors qu'il se prépare à affronter la Hongrie lors du match d'ouverture du Portugal à l'Euro 2020. Présent en conférence de presse avant de débuter le championnat d'Europe, Cristiano Ronaldo a été interrogé afin de savoir si les spéculations l'annonçant sur le départ vers Manchester United et le PSG l'affecteraient lors du tournoi : "Je joue au plus haut niveau depuis de nombreuses années, cela ne me dérange pas, peut-être que si j'avais 18 ou 19 ans, j'aurais peut-être passé des nuits blanches, mais j'ai 36 ans".

"Quoi qu'il arrive, ce sera pour le mieux. , indépendamment du fait de rester à la Juve ou d'être transféré. L'essentiel maintenant, c'est l'Euro, c'est mon cinquième Euro, mais pour moi, c'est comme si c'était le premier Euro. L'équipe va plutôt bien, travaille très bien depuis notre première séance d'entraînement le 27, l'équipe est super et toute prête. Et donc demain j’espère qu’on pourra repartir du bon pied c’est important qu’on commence par une victoire. Le public sera de leur côté c’est bien de jouer devant un public, on va en profiter et l’équipe est plus que prête.", a ajouté le quintuple Ballon d'Or.

"J'ai appris à m'adapter et j'ai toujours su gagner"

Cristiano Ronaldo a été fortement lié à un départ de la Juventus ces derniers mois, ce qui suggère que les Bianconeri sont prêts à récupérer un peu d'argent avec l'attaquant de 36 ans avant qu'il ne soit totalement libre en 2022. Pour rappel, la Juventus a investi 100 millions d'euros sur Cristiano Ronaldo pour l'arracher au Real Madrid. Selon les informations de Goal, les responsables de la Juve sont convaincus que le Portugais explore ses options avant le mercato estival.

Lors de la conférence de presse tenue à Budapest avant leur match d'ouverture du Groupe F, Cristiano Ronaldo a été interrogé sur la façon dont sa forme se compare à lorsqu'il était plus jeune : "Sur le plan personnel, je ne suis pas le même joueur que j'étais il y a 18 ou 10 ans, ou même il y a cinq ans - nous continuons à nous adapter. La chose la plus intelligente chez un joueur de football est sa capacité à s'adapter".

"Je suis plus mature et si un joueur veut jouer pendant de nombreuses années, il doit pouvoir s'adapter. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, de 18 à 36 j'ai appris à m'adapter et à m'adapter et j'ai toujours su gagner et au niveau individuel et collectif avec les équipes pour lesquelles j'ai joué dans ma carrière. Que vaut le Portugal ? En tant qu'équipe que nous ne connaissons pas encore, c'est un tournoi différent, nous ne sommes pas la même équipe que nous étions en 2016, c'est une équipe plus jeune, une équipe avec un grand potentiel et ce n'est qu'en jouant que nous le saurons", a conclu CR7.