Mourinho : "Ronaldo devrait quitter l'Italie maintenant et me laisser tranquille"

Désormais entraîneur de la Roma, José Mourinho s'est montré ironique au sujet de Cristiano Ronaldo, qu'il considère comme "une légende".

Compatriote et ancien entraîneur de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, José Mourinho connaît bien la star de la Juventus Turin. Les deux hommes seront d'ailleurs amenés à se croiser la saison prochaine en Serie A, puisque l'ancien coach de Tottenham s'est engagé en faveur de la Roma. Sauf si CR7 décidé de quitter la Vieille Dame...

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs font état d'un éventuel départ de l'attaquant de 36 ans, peu convaincu par le projet de la Juventus Turin et vexé par la 4ème place en Serie A la saison dernière. Selon José Mourinho, ironique, la question ne doit pas se poser : il est temps pour Cristiano Ronaldo de quitter l'Italie.

"Mentalement il est très fort et les critiques ne le dérangent pas"

"Il devrait quitter l'Italie maintenant et me laisser tranquille. Tout le monde dit, et je suis le premier à le dire, "il n'a plus 25 ans... il en a 36". Il ne marquera plus 50 buts, mais combien en marque-t-il encore ? 35. C'est incroyable, les chiffres parlent d'eux-mêmes", s'est amusé le Portugais, taquin, dans des propos accordés à TalkSPORT.

"C'est déjà une légende, l'un des grands noms qui restera à jamais dans l'histoire du football, mais le garçon est motivé par les chiffres et l'actualité. Il veut remporter le Ballon d'Or X fois, le Soulier d'Or X fois, il veut battre le record de buts marqués par l'Iranien Ali Daei pour une équipe nationale (109, CR7 en est à 104, NDLR), il veut non seulement jouer cet Euro 2020 mais aussi dans la prochaine Coupe du Monde", a ensuite souligné l'ancien coach de Chelsea, du Real Madrid ou encore de l'Inter.

Comme lui, Cristiano Ronaldo est un habitué des critiques, et il sait les transformer en motivation supplémentaire. "Mentalement il est très fort et les critiques ne le dérangent pas, au contraire elles le motivent encore plus", a insisté le Mou. Difficile de ne pas être d'accord avec ses propos au sujet de la star de la Juventus Turin...