Le beau message de Ronaldo à Eriksen

Cristiano Ronaldo a eu une pensée pour l'ancien joueur de Tottenham suite à, son malaise.

La star portugaise Cristiano Ronaldo a publié une note pour le Danois Christian Eriksen après l'effondrement du milieu de terrain lors d'un affrontement à l'Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande à Copenhague.

Le joueur de l'Inter Milan est tombé en première mi-temps lors du match de samedi soir et a nécessité de nombreux soins médicaux avant d'être emmené sur une civière. Après qu'Eriksen ait été transporté à l'hôpital, l'UEFA a fait savoir que son état était stable.

La FA danoise a également confirmé qu'Eriksen était réveillé et subissait d'autres tests. Le match a d'abord été suspendu avant d'être repris après un retard de plus de 90 minutes, la Finlande s'imposant 1-0. Cristiano Ronaldo s'est tourné vers les réseaux sociaux et a écrit une note dans l'espoir qu'Eriksen récupère bientôt pour être de retour sur le terrain.

"Nos pensées et nos prières vont à Christian Eriksen et à sa famille. Le monde du football est solidaire en espérant de bonnes nouvelles. Je compte bien te retrouver bientôt sur le terrain, Chris ! Reste fort !", a indiqué l'attaquant de la Juventus Turin sur Instagram.

Le directeur sportif de l’Inter Milan Giuseppe Marotta a indiqué que Christian Eriksen a rassuré ses partenaires en envoyant un message sur leur groupe WhatsApp.

"Les joueurs sont très proches et on a immédiatement communiqué entre nous après avoir vu les images, a indiqué Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter, au micro de la Rai. On ne voulait pas être trop invasif, on a essayé de respecter son rétablissement une fois qu’on a été rassurés."