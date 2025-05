Cristiano Ronaldo dans un club marocain, l'incroyable décision

Cristiano Ronaldo devrait quitter Al-Nassr pour rejoindre un club participant à la Coupe du Monde des Clubs à l'expiration de son contrat.

Le contrat de Ronaldo avec Al-Nassr arrive bientôt à échéance et le quintuple Ballon d'Or semble de plus en plus susceptible de partir pour rejoindre une équipe participant à la Coupe du Monde des Clubs le mois prochain, selon The Telegraph. Alors que les spéculations vont bon train concernant l'avenir du quadragénaire, le journal indique que le club marocain du Wydad et le club mexicain de Monterrey pourraient recruter l'ancienne star du Real Madrid pour un contrat à court terme dans le cadre du tournoi FIFA récemment élargi.

Le Wydad a remporté la Ligue des champions africaine 2022 et affrontera Manchester City, la Juventus et Al-Aïn le mois prochain, tandis que Monterrey, l'actuel club de Sergio Ramos, ancien coéquipier de Ronaldo, affrontera l'Inter, River Plate et les Urawa Red Diamonds. Cependant, ce ne sont pas les seules équipes intéressées par l'un des plus grands joueurs de tous les temps pour le tournoi.

Al-Hilal, rival saoudien d'Al-Nassr, pourrait également être un club potentiel pour Ronaldo. Ce club s'est qualifié pour la Coupe du Monde des Clubs grâce à sa victoire en Ligue des champions de l'AFC 2021 et pourrait offrir à l'ancien attaquant de Manchester United l'opportunité d'affronter son ancien club madrilène.

Une décision importante attend Ronaldo, qui vise une participation à ce tournoi. Al-Nassr semble toujours espérer une prolongation de contrat, mais tout porte à croire que sa superstar partira prochainement pour un nouveau défi.