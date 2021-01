Cristiano Ronaldo bat un record... sur Instagram

Cr7 a battu un nouveau record loin des terrains cette fois, mais est toujours aussi fier.

La première personne à atteindre 250 millions d'abonnés sur Instagram est Cristiano Ronaldo, qui a battu d'autres personnalités publiques telles qu'Ariana Grande, Dwayne Johnson et même son rival, Lionel Messi.

La quantité de publications sur Instagram, ainsi que sa carrière dans le football, l'ont certainement aidé à atteindre ce nombre astronomique de followers sur le site de médias sociaux.

Il est en tête de liste en termes d'abonnés, avec Ariana Grande à la deuxième place avec 214 millions et Dwayne 'The Rock' Johnson à la troisième place sur 210 millions de followers.

Cristiano a téléchargé une image sur son compte officiel remerciant le public pour son soutien. "250 millions, quel nombre incroyable, merci à tous, vous faites partie de ce voyage", a déclaré Cr7.

La star portugaise a même indiqué qu’il s’ennuyait beaucoup ces derniers temps en faisant son métier.

"Je vais être honnête, jouer dans des stades vides est ennuyeux, à mon avis. Bien évidemment, je respecte tous les protocoles et la santé passe avant tout, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas jouer comme ça, c'est très difficile. J'aime entendre les gens crier, réagir pendant un match. Voir l'attitude des supporters et des autres joueurs, ça me motive. J'espère que les choses vont s'arranger en 2021 avec du public dans les stades car il n'y a pas de passion sans les fans", a indiqué CR7.

Ronaldo a exprimé cette opinion lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards. Une cérémonie durant laquelle il a reçu le prix du joueur du siècle. Une sacrée distinction et qui s’ajoutent à son CV personnel déjà copieusement garni.

Cristiano a désormais amassé un total de 758 buts au cours de sa carrière, répartis entre cinq clubs: Sporting (cinq), (118), (450), (83) et (102). Le joueur de 35 ans cherche désormais à devancer Josef Bican, troisième avec 759 buts, derrière Romario (772) et Pelé (767).