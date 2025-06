Al Fath vs Al Hilal

Le président d'Al-Hilal, Fahad Bin Nafal, a imputé l'absence de recrutements majeurs à des contre-offres « illogiques » et à la fatigue.

Dans une interview rapportée par AS, le président d'Al-Hilal, Bin Nafal, a cité des demandes illogiques et la fatigue due à une longue saison comme deux raisons principales du manque de recrutements du club.

Al-Hilal a obtenu le recrutement de l'entraîneur Simone Inzaghi quelques jours seulement après la finale de la Ligue des champions, dans le cadre d'une déclaration d'intention. Cependant, ses tentatives pour recruter le défenseur de l'AC Milan Theo Hernandez, l'attaquant de Naples Victor Osimhen et le milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes ont échoué, malgré une offre financière importante. Le club n'a pas non plus réussi à attirer Cristiano Ronaldo, issu du rival d'Al-Nassr, malgré l'attrait de la Coupe du monde des clubs.

Interrogé sur l'échec des négociations, Bin Nafal a déclaré : « Nous avons discuté avec de nombreux joueurs, mais ils souhaitent partir en vacances après une longue saison. Nous avons tenté de recruter plusieurs joueurs avant la Coupe du monde, mais sans succès faute de temps et face à des offres illogiques. »

Il a ensuite évoqué le mercato estival à venir et a félicité Inzaghi : « Les options pendant ce mercato exceptionnel sont limitées, contrairement à l'été, qui est plus long et offre davantage de possibilités de progression technique. Nous avons recruté le meilleur entraîneur. »

Al-Hilal se rendra à la Coupe du monde des clubs sans aucun transfert majeur lors de ce mercato court, conçu en fonction de la compétition. Al-Hilal espère que ce mercato estival plus long lui permettra de progresser et de conserver son attrait en tant que destination potentielle.