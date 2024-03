Courtois, l'incroyable double blessure

Thibaut Courtois est en train de vivre une histoire cauchemardesque avec sa nouvelle blessure.e, tant Andriy Lunin s'est montré impressionnant.

Lors de la séance d'entraînement de mardi avec le Real Madrid, il a été victime d'une déchirure du ménisque du genou droit - le genou opposé à celui où il s'est déchiré le ligament croisé antérieur - qui devrait l'empêcher de jouer pendant près de deux mois, ce qui signifie que sa saison est terminée sans qu'aucun match n'ait été disputé.

Courtois s'est blessé au ligament croisé antérieur en août, quelques jours avant le début de la saison de Liga. Il a été opéré avec succès peu de temps après, et il en était aux derniers stades de sa convalescence avant ce nouveau coup dur.

Un nouveau coup dur

Comme le rapporte The Athletic, Courtois subira sa deuxième opération du genou de la saison dans les prochaines 24 heures. Heureusement, en raison de la nature de la blessure, elle sera plus mineure et moins invasive que celle du mois d'août.

L'attention de Courtois se portera sur sa remise en forme dès que possible, une fois l'opération terminée. Il tentera de réintégrer l'équipe du Real Madrid dès la saison prochaine, même s'il n'est pas certain qu'il soit un titulaire indiscutable, tant Andriy Lunin s'est montré impressionnant.