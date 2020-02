Real Madrid-Atletico Madrid (1-0), le Real remercie ses français

Le Real défiait l'Atlético à Santiago Bernabeu dans le derby madrilène et s'est imposé grâce à Ferland Mendy passeur et Karim Benzema buteur.

Leader de la , le Real n'avait pas le droit à l'erreur sous peine de voir son avance fondre face à un Barça à l'affût. Le club madrilène recevait son voisin honni de l' à Santiago Bernabeu ce samedi pour le compte de la 22e levée du championnat espagnol.

Et le club merengue a pu s'appuyer sur ses Français face aux Colchoneros. Après un premier acte rythmé avec un Real maître de la possession et une équipe de l'Atlético dangereuse en contre, les Merengue prenaient l'avantage à la 56e minute.

L'article continue ci-dessous

Alimenté dans le dos de l'arrière-garde des Colchoneros par Vinicius, Mendy accélère et sert son compatriote Benzema aux 6 mètres. Le natif de Bron reprend victorieusement de l'intérieur du pied droit pour le 1-0.

Plus d'équipes

Sous la menace de sa première défaite en 7 déplacements consécutifs chez son voisin, l'Atlético pousse en fin de match, mais plus rien ne sera marqué et le Real évite le piège tendu par les Colchoneros et reste leader de la grâce à ses tricolores.