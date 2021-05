Courbis futur sélectionneur de la RD Congo ?

L’entraineur français Rolland Courbis pourrait être intronisé prochainement comme nouveau sélectionneur de la RD Congo.

Libre depuis son départ de Caen en 2019, Rolland Courbis serait en passe de s’offrir un nouveau challenge. Le technicien français devrait prendre les commandes de la sélection du RD Congo.

Ce sont les instances dirigeantes du football congolais qui ont fait part de la nouvelle à travers un communiqué, en évoquant un accord de principe avec l’ancien entraineur de l’OM. « La Fecofa vient de transmettre officiellement, ce samedi 8 mai 2021, au cabinet du Ministre des Sports et Loisirs la correspondance d’accord de principe entre la Fecofa et le technicien Rolland Courbis pour conduire le nouveau staff technique de Léopards Séniors Hommes A de la République démocratique du Congo ».

L'article continue ci-dessous

Courbis assure que rien n’est fait

Sur Twitter, Courbis a cherché à tempérer les ardeurs après cette annonce en écrivant : « Pas de précipitation ! C’est très gentil de penser à moi pour le Congo, il y a effectivement de quoi faire une belle équipe ! Mais je ne peux rien vous annoncer de plus que je suis sous contrat avec RMC… il n y’a rien d’autre ! »

La fédération congolaise s’est récemment séparé de Christian Nsengi, qui a manqué de qualifier les Léopards pour la CAN 2021. C’est le premier tournoi continental que cette sélection manquera depuis 2012.

Courbis a déjà connu des expériences en Afrique. Que ça soit avec une sélection, puisqu’il a dirigé le Niger à la CAN 2012, ou avec un club. Il fut coach de l’USM Alger entre 2012 et 2013.

Par le passé plusieurs autres coaches français s’étaient occupés de la sélection congolaise, tels que Claude Le Roy, Patrice Neveu ou Robert Nouzaret.