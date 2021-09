Coupe du monde tous les 2 ans : les ligues votent contre

Les Ligues européennes de football ont fait part ce jeudi de leur désapprobation vis-à-vis du projet d’un Mondial tous les deux ans.

Par l’intermédiaire d’Arsène Wenger, la FIFA présente ce jeudi son grand projet d’un Mondial tous les deux ans. Un projet ambitieux, mais aussi très controversé. Il est d’ailleurs loin de faire l’unanimité dans le monde du football et c’est le moins qu’on puisse dire.

Avant la conférence de presse de la FIFA concernant le projet de refonte du calendrier, les Ligues européennes se sont par exemples unies pour faire part de leur désaccord. Elles s’opposent totalement à cette idée et le font savoir de manière on ne peut plus claire.

La FIFA montrée du doigt

Dans un communiqué commun, la Liga, la LFP, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A et huit autres instances continentales ont indiqué être contre cette révolution : « Les Ligues, réunies ce jeudi à Nyon, sont unanimement et fermement opposées à toute proposition pour organiser une Coupe du monde tous les deux ans ». Leur communiqué a été rendu public par Tariq Panja, le célèbre journaliste de New York Times, spécialisé dans les affaires et scandales de la FIFA.

Au-delà du projet lui-même, les instances en question sont aussi consternées par le fait que la FIFA élabore des plans pour le futur et en rapport avec le calendrier des clubs sans même les consulter. Elles assurent que leur mission est de veiller à ce que les "instances gouvernantes du football prennent des décisions unilatérales qui pourraient nuire au football domestique".

La rébellion des ligues nationales pourraient peut-être avoir son effet. Cela dit, leur intérêt n’est pas le même que celui des fédérations nationales et un conflit pourrait très vite surgir si la FIFA persistait à vouloir modifier la fréquence de sa compétition phare. Par ailleurs, de nombreux grands joueurs du football se sont déjà exprimés en faveur d’une Coupe du Monde tous les deux ans.