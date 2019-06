Coupe du monde féminine, France - États-Unis : les cinq confrontations marquantes

Avant le choc en quart de finale vendredi, retour sur cinq matches qui ont représenté une belle opposition entre les Bleues et les Américaines.

1-3 États-Unis, 2011,

Pour la première fois de leur histoire, les Bleues sont sorties de la phase de groupe et ont même fait mieux en rejoignant le dernier carré. L’obstacle était de taille pour les joueuses de Bruno Bini en demi-finale. Portées par Alex Morgan déjà et surtout Abby Wambach, les Américaines viennent à bout des Bleues dans le temps réglementaire. L’égalisation de Sonia Bompastor au retour des vestiaires n’a pas changé la donne. Derrière, les françaises échoueront à atteindre la troisième place lors de la petite finale perdue contre la (1-2).

France 2-4 États-Unis, 2012, Jeux Olympiques

Pour leur tournoi olympique à Londres, Camille Abily et son équipe retrouvent dès la phase de groupe les Américaines, futures médaillées d’or. Pourtant, tout débute bien pour les Bleues avec deux buts d’entrée de Thiney et Délie. Les Bleues pensent tenir un succès de prestige mais la machine USA va se mettre en route sans pitié derrière. Les États-Unis inscrivent quatre buts en moins de 40 minutes, dont un doublé d’Alex Morgan. Si les Françaises se reprennent bien derrière, elles échouent encore une fois en petit finale, face au , pour décrocher la médaille de bronze (0-1).

France 2-0 États-Unis, 2015, match amical

Si ce n’était qu’une rencontre amicale à Lorient, elle a eu le mérite d’enfin rompre la malédiction des Bleues face aux Américaines depuis tant d’années. Gaëtane Thiney, Wendie Renard, Amel Majri, Amandine Henry, ou encore Eugénie Le Sommer étaient déjà là. La Bretonne et Jessica Houara offrent un succès de prestige à la sélection dirigée par Philippe Bergeroo, qui prépare alors la Coupe du monde 2015 au Canada. Les Bleues y seront éliminées en quart de finale par l’ après un scénario cruel aux tirs au but.

France 0-1 États-Unis, 2016, Jeux Olympiques

Quatre ans après Londres, les Bleues retrouvent une nouvelle fois les Américaines à Rio cette fois-ci pour le même échec en groupe. Kadidiatou Diani et ses coéquipières ont lutté de manière intense pendant une heure avant d’échouer sur un but de Carli Lloyd. L’équipe de France a pu constater ses progrès en compétition officielle face à cette redoutable sélection, même si le résultat est toujours négatif. En quart de finale après, les Bleues tombent face au Canada (0-1).

France 3-1 États-Unis, 2019, match amical

En début d’année, les Bleues ont montré leur potentiel en venant à bout des championnes du monde en titre au Havre. Si l’équipe américaine était privée ce soir-là de Carli Lloyd et de Megan Rapinoe, elle n’a rien pu faire face aux bonnes intentions des joueuses de Corinne Diacre. Grâce à un doublé de Diani et un but de Katoto (non sélectionnée dans les 23), le public normand est conquis en attendant le début du Mondial à domicile. Il s’agit là de la dernière opposition entre les deux équipes, avant la joute tant attendue de vendredi soir, au Parc des Princes.