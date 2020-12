Tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde - Les Bleus avec l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie et le Kazakhstan

On connaît les quatre adversaires de l'équipe de France sur la route du Qatar. Les Bleus ont notamment hérité de l'Ukraine et la Finlande.

, Finlande, , Kazakhstan. L'équipe de est fixée sur son programme en 2021, année qui verra les hommes de Didier Deschamps disputer l'Euro en juin et juillet, le Final Four de la Ligue des Nations en octobre, mais également les éliminatoires de la 2022 au . La défense du titre de champions du monde remporté en a commencé !

Daniele De Rossi et Rafael van der Vaart, en charge du tirage, ont placé l'équipe de France - assurée d'être placée dans une poule de 5 du fait de sa qualification en Ligue des Nations - dans le groupe D. Elle y sera donc accompagnée de ses deux derniers adversaires en match amical : l'Ukraine et la Finlande.

Un bon souvenir avec la très large victoire 7-1 contre les hommes d'Andreï Chevtchenko, largement diminués par les absences. Un moins bon en revanche, avec ce non match au stade de France et la défaite 0-2 face aux Finlandais, trois jours avant la victoire sur la pelouse du , le mois dernier.

Les deux derniers adversaires seront la Bosnie-Herzégovine de Miralem Pjanic, récente dernière de son groupe de Ligue des Nations derrière l' , les et la . Enfin, Antoine Griezmann and co devront se défaire du Kazakhstan, un long déplacement bien périlleux en perspective.

L'article continue ci-dessous

Des Bleus qui auront comme objectif de sortir en tête de ce groupe pour valider directement leur billet pour le grand tournoi. Mais en cas de deuxième place, ils participeront aux barrages, organisés en mars 2022. Des barrages auxquels ils sont dans tous les cas assurés de participer grâce à leur excellent parcours lors de la dernière Ligue des Nations.

En effet, les deux meilleurs premiers de groupe de cette compétition qui ne termineront pas à l'une des deux premières places de leurs éliminatoires seront automatiquement conviés aux barrages. Ce sera le cas de la France (meilleur bilan de la Ligue A) et de la , et ainsi de suite en cas de qualification des premiers concernés.

Les trois premières rencontres de ces éliminatoires se tiendront en mars prochain, dernier rassemblement avant l'Euro. Le calendrier se terminera en novembre 2021, avant de laisser place aux barrages, puis au Mondial.