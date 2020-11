France-Finlande (0-2) : Les Bleus piégés par la Finlande

Fortement remaniée, l'équipe de France s'est inclinée 2-0 au Stade de France face à la Finlande en amical.

Voici un match amical qui restera dans l'histoire des Bleus ! En s'inclinant 2-0 face à la Finlande, la a mis fin à plusieurs séries d'invincibilité : il s'agit de la première défaite des Bleus depuis le 18 8 juin 2019 (2-0 en ), de la première défaite à domicile depuis le 23 mars 2018 (2-3 contre la ) et de la première défaite contre la Finlande (8 victoires et 0 nul avant cette rencontre).

Les Bleus restaient ainsi sur 12 matches sans défaite toutes compétitions confondues et sur 16 matches sans le moindre revers à domicile !

Le réalisme finlandais, Thuram très actif mais imprécis

Pourtant, les Bleus ont dominé cette rencontre et pour sa première sélection, Marcus Thuram s'est montré très actif mais maladroit : sa tête a heurté la transversale (15e) puis il a manqué…l'immanquable deux minutes plus tard. Il s'est également signalé avec un tir non cadré (23e) et une frappe déviée en corner (45-1e).

De son côté, la Finlande n'a pas laissé passer la moindre occasion ! Après une balle perdue par Sissoko, Marcus Forss filait au but et trompait Mandanda (0-1, 28e). Et trois minutes plus tard, Onni Valakari s'approchait de la surface des Bleus, et comme il ne subissait aucun pressing, il expédiait une frappe lointaine dans les buts de Mandanda.

A la mi-temps, les Bleus étaient menés 2-0 ce qui n'était plus arrivé depuis le 7 juin 2015 face à la (pour une défaite 3-4 à l'arrivée).

Première sélection pour Aguilar

Si Deschamps ne faisait aucun changement à la pause, il faisait entrer trois joueurs à la 57e minute : Martial, Griezmann et Kanté remplaçaient respectivement Giroud, Ben Yedder et Pogba.

Mais cela ne changeait rien à l'affaire : la domination des Bleus était toujours stérile malgré plusieurs tentatives par Thuram (58e, 70e), Sissoko (61e), Nzonzi (62e), Martial (90e) et Griezmann (90+3e).

Perdu pour perdu, Deschamps en a profité pour faire également de nouveaux changements au cours du deuxième acte : Ruben Aguilar fêtait sa première sélection en remplaçant Léo Dubois (71e) et à dix minutes de la fin, Clément Lenglet cédait sa place à Raphaël Varane.

Les Bleus devront vite relever la tête puisqu'ils affronteront le (14 novembre) et la (17 novembre) en .