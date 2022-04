Coupe du monde 2022 : Messi, Neymar, Pogba & Co sont-ils plus heureux en équipe nationale ?

Le contraste entre l'accueil réservé à Lionel Messi à Paris et à Buenos Aires n'a pas échappé à la superstar argentine. Son dernier match dans la capitale française, juste après l'élimination brutale du Paris Saint-Germain en Ligue des champions face au Real Madrid, a commencé par des huées du public du Parc des Princes à l'encontre du numéro 30. La victoire 3-0 face à Bordeaux qui a suivi n'a pas suffi à calmer la colère du public envers le vétéran et son coéquipier Neymar en particulier.

Mais vendredi dernier, Messi a reçu un accueil plutôt différent. La Bombonera de Boca Juniors, l'un des stades les plus mythiques et les plus électriques de la planète, a réservé à son idole une ovation extraordinaire qui a secoué tous les coins de l'ancien terrain pittoresque, et Leo lui a rendu son affection à son tour en marquant un autre but et en offrant une prestation solide lors de la victoire de l'Argentine sur le Venezuela par trois buts d'écart.

Conspué au Parc, ovationné par la Bombonera

Deux victoires 3-0, mais l'histoire derrière chacune d'elles ne pourrait pas être plus différente. Messi se sent aimé par ses fans de retour au pays, une bouffée d'air frais après le froid qu'il a subi à Paris ; et il n'est pas le seul footballeur à se réfugier dans son pays lorsque le jeu en club devient trop lourd. "Il y a un groupe merveilleux ici. Les fans m'aiment beaucoup et ils me le montrent de plus en plus. Je suis très reconnaissant", a déclaré le joueur de 34 ans aux journalistes après la victoire.

"Cela me fait du bien chaque fois que je viens en Argentine. Après la victoire en Copa América, c'est encore plus vrai. Tout coule naturellement et c'est plus facile sur le terrain. Gagner contribue à rendre tout plus agréable et plus facile", a ajouté Messi. Un sentiment presque identique a été exprimé par Neymar après qu'il ait mis fin aux malheurs du PSG en marquant lors de la victoire écrasante du Brésil sur le Chili à Rio de Janeiro.

Getty Images

"Un Maracana plein à craquer m'inspire, un Maracana plein à craquer me pousse à tout faire, ça me fait plaisir", a répondu le meneur de jeu sur CBF TV. "C'est une grande joie. L'atmosphère que les supporters ont fournie aujourd'hui a été cruciale pour nous pousser encore plus loin." Ce sentiment de refuge est loin d'être propre à l'Amérique du Sud. De l'autre côté de l'Atlantique, Luke Shaw et Paul Pogba étaient tous deux reconnaissants d'échapper au berceau qu'est Manchester United, même si ce n'était que pour quelques petits jours, tandis que les critiques dont les joueurs anglais et français ont fait l'objet pour leur franchise n'ont fait que justifier de tels commentaires.

Un calendrier surchargé en club

Si la taille de l'échantillon est certes réduite, une conclusion peut être tirée : pour beaucoup, même dans l'élite du football, le football en club devient étouffant, toxique et presque insupportable. Le problème vient en partie de l'effort physique surhumain exigé par les équipes de haut niveau. Entre le club et la sélection internationale, Messi a disputé 60 matches lors de sa dernière saison à Barcelone. Même au cours de la saison actuelle, il devrait dépasser la barre des 40 matches, après s'être prétendument "ménagé" au PSG.

Les blessures répétées de Neymar sont dues, en partie du moins, à l'obligation de jouer plusieurs matchs par semaine et au traitement intense que lui infligent ses défenseurs trop zélés à chaque match. Pogba et Shaw se sont également blessés à de multiples reprises au cours de leur carrière, manquant tous deux de longues périodes en 2021-22.

Il y a tout simplement trop de matchs au calendrier des clubs pour que le joueur moyen puisse rester en forme et en bonne santé, une préoccupation relevée par le syndicat mondial des footballeurs FIFPro en 2021 dans un rapport (encore ignoré) qui demandait l'introduction de pauses obligatoires afin de protéger leur bien-être. Les exigences sont sans doute encore plus grandes dans des clubs comme le PSG et Manchester United, où la défaite n'est pas tolérée et où l'on attend des stars qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes à chaque fois qu'elles entrent sur le terrain.

Getty Images

Même un professionnel aussi expérimenté et fiable que Robert Lewandowski, du Bayern Munich, s'est montré très critique à l'égard du calendrier actuel, déclarant au Times en 2021 : "Tant de gens oublient que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines, nous ne pouvons pas jouer tous les jours au plus haut niveau de performance. Pour le football et pour les jeunes joueurs, ce sera le grand problème, rester au sommet pendant de nombreuses années, parce que maintenant et peut-être les deux prochaines années, ce sera extrême : tant de grands matchs."

Des supporters trop exigeants

L'aspect physique ne représente qu'une partie du problème, bien sûr, notamment à la suite du coronavirus. La FIFPro a d'abord mis en garde contre les problèmes de dépression et d'anxiété chez les footballeurs professionnels en 2017, avec des cas proportionnellement bien plus élevés que dans la population générale, et le problème pourrait n'avoir fait qu'empirer grâce aux contraintes et aux exigences ultérieures imposées aux joueurs en raison de la pandémie. Comme l'a expliqué le psychologue du sport Dan Abrahams à The Athletic : "Si vous avez maintenant des joueurs qui regardent le calendrier des matchs, voient une congestion de matchs et savent aussi qu'ils n'auront aucun répit en été, vous pouvez commencer à percevoir cette situation comme : "Je ne vais pas avoir le temps de me reposer et je ne suis pas sûr de pouvoir le supporter"."

À cette perspective déjà épuisante s'ajoute la nécessité d'un succès constant de la part des fans et les critiques que les joueurs reçoivent lorsqu'ils n'y parviennent pas, que ce soit des tribunes ou, de plus en plus souvent, de comptes vicieux, souvent anonymes, sur les réseaux sociaux, entrecoupés d'insultes personnelles ou à caractère raciste. Ce problème n'est pas non plus limité aux grands clubs européens. Domingo Blanco, d'Independiente, a révélé cette semaine qu'il avait été contraint de prendre des médicaments contre l'anxiété après avoir été pris pour cible par les propres supporters du club argentin, et qu'il avait même reçu des menaces de mort lors de négociations contractuelles tendues.

Au Brésil, pendant ce temps, une série d'attaques sauvages de supporters contre des joueurs dans et autour des terrains de football a conduit plusieurs d'entre eux à l'hôpital, et beaucoup d'autres ont demandé plus de protection de la part des autorités.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

L'un des aspects les plus fascinants du football est sa capacité à changer en un clin d'œil. Il n'y a pas si longtemps, bien sûr, Messi était à contre-courant : adulé comme un demi-dieu à Barcelone, il faisait l'objet de méfiance et de critiques dans son pays. Sa frustration à l'égard de l'équipe nationale l'a même conduit à se retirer de la sélection en 2016, avant de revenir sur sa décision.

Pourtant, le fait que des stars de haut niveau se réfugient dans leur équipe nationale doit être considéré comme un avertissement pour le football de club, d'autant plus que les responsables ne semblent pas prêter attention aux signaux d'alarme. Chaque année, il y a plus de matchs, les enjeux sont plus élevés et la marge d'échec plus étroite. Dans ce contexte, il ne faut pas s'étonner que des joueurs comme Messi, Neymar, Pogba, Shaw et d'autres soient plus heureux ailleurs.