Coupe du monde 2022 : Louis Saha compare Marcus Rashford à Kylian Mbappé

L'ancien attaquant de Manchester United n'a pas hésité à comparer l'attaquant anglais des Red Devils au champion du monde 2018.

Marcus Rashford est sorti du banc pour jouer moins de 20 minutes dans chacun des deux premiers matchs de Coupe du monde de l'Angleterre jusqu'à présent et a réussi à marquer lors de la victoire 6-2 contre l'Iran. L'ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, pense que le joueur de 25 ans devrait être promu dans le onze de départ, car il estime qu'il est au même niveau que le champion du monde 2018, Kylian Mbappé.

"Rashford est au même niveau que Mbappé"

"J'aime vraiment Marcus Rashford, vous savez qu'il peut être titulaire, il a un tel talent et c'est une telle menace", a déclaré l'ancien attaquant de Manchester United à Lord Ping. "En moins de 20 minutes contre l'Iran, il a montré à quel point il peut être dangereux. J'adore Harry Kane, mais Marcus Rashford est juste un talent énorme et j'aime le voir à ce niveau".

"Harry Kane est le meilleur joueur, mais Marcus Rashford est mon joueur préféré dans l'équipe d'Angleterre en raison de son style et j'aime vraiment le regarder jouer. Quand Marcus Rashford a l'œil du tigre, il est injouable et au même niveau que Kylian Mbappé", a ajouté l'ancien international français qui nourrit de grandes ambitions pour l'attaquant de Manchester United.

"Rashford est plus complet que ses concurrents directs en Angleterre"

"Il y aura des moments où l'on aura besoin de jambes fraîches dans l'équipe, Bukayo Saka et Raheem Sterling sont très bons dans leur positionnement mais Marcus Rashford a plus de capacités et de physique, il peut marquer de la tête aussi. Marcus Rashford est plus complet que ces joueurs, mais cela ne veut pas dire qu'il s'adapte bien à tous les plans de jeu", a conclu Louis Saha.

L'Angleterre est en tête du classement avant la dernière journée de la phase de groupe, et Marcus Rashford espère que le sélectionneur Gareth Southgate lui donnera le feu vert pour être titulaire lors de leur prochain match. Les Three Lions affronteront le Pays de Galles pour leur dernier match de la phase de groupes ce mardi 29 novembre.

Si l'Angleterre et l'équipe de France terminent premiers de leur groupe respectif ce qui est bien parti pour être le cas, surtout pour les Bleus, alors les deux équipes se retrouveraient dans la même partie de tableau et pourraient potentiellement se retrouver en quarts de finale de cette Coupe du monde, en cas de victoire des deux nations en huitièmes de finale. L'occasion peut-être de voir Marcus Rashford se mesurer à nouveau à Kylian Mbappé.