Coupe des Confédérations de la FIFA 2025 | Le Qatar accueille le Paris Saint-Germain pour couronner sa saison

Ce serait le point d'orgue d'une saison historique pour le club parisien, qui a remporté la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions de l'UEFA et la Supercoupe de l'UEFA.

2024-2025 : Une saison historique pour le PSG

La saison 2024-2025 a été véritablement historique pour le Paris Saint-Germain, qui a enfin décroché son premier titre en Ligue des Champions de l'UEFA grâce à une victoire éclatante 5-0 contre l'Inter Milan en finale à Munich, en Allemagne.

Mais les Parisiens ne se sont pas arrêtés là. Ils ont conservé leur domination nationale, remportant le doublé Ligue 1-Coupe de France et inscrivant ainsi leur nom dans le cercle très fermé des clubs ayant réalisé le triplé : championnat, coupe et Ligue des champions.

Le palmarès du Paris Saint-Germain ne s'est pas arrêté là ; le club a ensuite remporté deux Supercoupes d'Europe. Tout d'abord, la Supercoupe de l'UEFA à Udine, en Italie, après une remontée spectaculaire face à Tottenham Hotspur en août dernier (victoire 2-1). Puis, la Supercoupe de France, acquise face à Monaco à Doha en janvier dernier, est venue s'ajouter à leur collection.

Retour au Qatar pour un sextuplé

Le Paris Saint-Germain retournera à Doha, la capitale qatarie, en décembre avec un autre objectif en tête : réaliser un sextuplé. Il affrontera le club brésilien de Flamengo en finale de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2025.

Flamengo sera un adversaire redoutable, auréolé de son titre de champion du Brésil. Avant cela, ils ont remporté la Copa Libertadores, la Copa Amérique du Sud, en battant Palmeiras, puis Cruz Azul pour s'adjuger le titre de la Copa América. Ils ont ensuite vaincu Pyramids FC pour se qualifier pour la finale contre le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain affrontera l'équipe brésilienne de Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale 2025, mercredi au stade Ahmed Bin Ali de Doha. Cette finale est un autre événement majeur organisé par le Qatar ces jours-ci, en même temps que la Coupe arabe et la finale très attendue entre le Maroc et la Jordanie. Le mois dernier, le Qatar a accueilli la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, remportée par le Portugal, lors d'une édition exceptionnelle qui a vu la participation de 48 équipes pour la première fois. Le Qatar a impressionné le monde entier par son organisation.