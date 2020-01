Coupe de la Ligue : Reims élimine Strasbourg, tenant du titre, aux tirs au but

Reims défiait Strasbourg en quarts de finale de Coupe de la Ligue ce mardi soir. Et le RCS, tenant du titre, a chuté aux tirs au but.

Dans un match fermé où les contacts francs se sont substitués aux occasions franches, rien n'avait été marqué avant le repos. Nous verrons un peu plus de jeu dans le second acte avec une frappe de Rémi Oudin à l'entrée de la surface. Mais Kamara plongeait sur sa droite pour repousser cette tentative.

La partie se décantera un peu plus tard grâce à l'expulsion de Mbuku après un tacle violent sur la cheville de Thomasson alors qu'il venait à peine d'entrer en jeu. Thomasson tente une frappe à l'entrée de la surface peu après l'heure de jeu. Son tir du pied gauche manque de puissance cependant.

Les deux équipes parviendront au bout du temps réglementaire sans marquer et se livreront directement à la loterie des tirs au but. Et à ce petit jeu, c'est Reims qui élimine le , le tenant du titre.