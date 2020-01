Coupe de la Ligue - PSG-Saint-Etienne : Sergio Rico, une doublure à la hauteur

Prêté avec option d'achat par le FC Séville, Sergio Rico, doublure de Keylor Navas, devrait encore débuter mercredi contre Saint-Etienne (21h05).

Le poste de gardien de but a longtemps fait débat au PSG. Mais cette saison, les rôles sont clairs, avec Keylor Navas en numéro un, Sergio Rico comme doublure et Marcin Bulka en n°3. Une hiérarchie qui contente le coach Thomas Tuchel : "C'est plus confortable. C'est bien pour moi, pour le staff et pour l'équipe. Keylor est super fiable. Sergio et Marcin sont très performants aussi aux entraînements. L'entraîneur des gardiens est super content. Ils travaillent très bien ensemble. Les trois sont très calmes. On a créé un groupe de gardiens très compétitif et ça donne beaucoup de qualité à notre équipe", disait Tuchel mardi en conférence de presse.

Pour la réception de Saint-Etienne en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, mercredi (21h05), Sergio Rico devrait encore débuter. Son cinquième match sous les couleurs parisiennes. Le deuxième de l'année, après Linas-Montlhéry. Une suite logique pour celui qui a démarré toutes les rencontres de coupes nationales jusqu'ici. "C'est formidable d'être à Paris. Je suis content d'avoir de la continuité et de pouvoir jouer un deuxième match d'affilée, explique-t-il. Quand on est deuxième gardien, c'est difficile d'avoir la confiance et la régularité nécessaire. Je fais tout pour être prêt quand on me donne ma chance afin que l'entraîneur et mes coéquipiers soient contents de moi."

La balle est dans le camp du PSG

Mission accomplie pour le moment. Après une saison en prêt à , Sergio Rico a parfaitement endossé son costume de doublure au PSG. Auteur de deux clean-sheets cette saison ( , Linas-Montlhéry), il se sent bien à Paris et a déjà fait part de son envie de continuer l'aventure au sein du club de la capitale : "Je pense que n'importe quel joueur de foot aimerait jouer au PSG. C'était un rêve d'être ici et c'est une grande satisfaction pour moi de porter ce maillot. Alors, bien sûr, j'aimerais rester. Mes partenaires m'ont bien accueilli. J'ai un contrat avec le , je suis prêté avec option d'achat. Leonardo décidera le moment venu."

L'article continue ci-dessous

Pour le moment, les discussions ne se sont pas accélérées, mais Thomas Tuchel se dit "très content avec lui". L'entraîneur parisien confiait à son sujet : "Il fait très bien les choses à chaque fois qu'il joue. Il est très bon aux entraînements, très professionnel et positif dans le vestiaire. Il faut qu'il continue comme ça."

Les fans aussi sont sous le charme. Après le penalty arrêté à Bondoufle dimanche, et sa sortie en zone mixte, de nombreux supporters ont exprimé leur joie de le voir porter le maillot du . Un bol d'air pour l'Espagnol, chahuté par les supporters du FC Séville avant son départ en . Certaines de ses erreurs et les sorties médiatiques de son entourage n'avaient que moyennement plu aux fans sévillans qui avaient alors demandé son départ. Il ne faudra donc pas s'attendre à les voir se plaindre s'il venait à être transféré définitivement à Paris. C'est le souhait de son club également. La balle est maintenant dans le camp du PSG.