PSG-Saint-Etienne, Sergio Rico : "Un rêve d'être ici"

Sergio Rico était en conférence de presse ce mardi. Il devrait de nouveau être titulaire mercredi contre Saint-Etienne, en Coupe de la Ligue.

Après avoir démarré l'année en tant que titulaire dimanche à Bondoufle, Sergio Rico devrait enchaîner mercredi en quart de finale de , contre Saint-Etienne (21h05). Prêté avec option d'achat par le , il était en conférence de presse avant cette rencontre.

Heureux à Paris

Sergio Rico : C'est formidable d'être ici à Paris. Je suis content d'avoir de la continuité. Quand on est deuxième gardien, c'est difficile d'avoir la confiance et la régularité nécessaire. Je fais tout pour être prêt quand on me donne ma chance afin que mon entraîneur et mes coéquipiers soient contents de moi.

La hiérarchie des gardiens

Je pense que n'importe quel joueur de foot adorerait jouer au PSG. C'était un rêve d'être ici et une grande satisfaction d'être là. Alors, bien sûr, j'aimerais rester. Mes partenaires m'ont bien accueilli. J'ai un contrat avec le FC Séville, et je suis prêté avec option d'achat. Leonardo décidera le moment venu.

Son avenir

Jusqu'à maintenant, je suis vraiment concentré sur ce que je dois faire pour aider l'équipe. C'est quelque chose qui va se décider entre mon agent et Leonardo. Je n'ai aucun scoop à vous donner aujourd'hui.

"J'espère que Navas apprend autant que moi avec lui"

Sa relation avec Navas

Keylor (Navas) et moi, on a des qualités différentes. J'espère qu'il peut apprendre de moi autant que j'apprends de lui. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, quelqu'un de bien en tant que personne et un excellent portier aussi.

L'effectif parisien et ses stars

L'effectif du PSG est incroyable. Tous les joueurs sont de très haut niveau. Les remplaçants font tout aussi pour être à 100%. On a un objectif commun qui est d'être à la hauteur tout le temps au plus haut niveau. (...) Je sens que mon niveau est en train de monter à Paris.

La situation de Cavani

Évidemment, tout le monde aimerait être titulaire. Cavani est un grand professionnel. Il montre une attitude incroyable à chaque entraînement. On voit qu'il donne tout sur le terrain à chaque fois qu'il met le maillot du PSG et je suis très content pour lui.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.