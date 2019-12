Coupe de la Ligue - Ça passe pour l'ASSE et le RCSA, ça casse pour Rennes et Bordeaux

Tenant du titre, Strasbourg s'est qualifié pour les 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue. Au même titre que le Stade Brestois, Amiens et l'ASSE.

On savait le , le LOSC et l'Olympique Lyonnais qualifiés pour les quarts de finale de la BKT, on connaît désormais les huit équipes qui s'affronteront pour une place dans le dernier carré les 7 et 8 janvier prochains.

En effet, en plus du , qui a fait respecter la hiérarchie en s'imposant très largement face au Mans (1-4), l'AS Saint-Etienne, le , le et le FC ont décroché leur billet pour les quarts de finale. Retour sur les différentes rencontres de la soirée.

pourra défendre son titre, les Verts filent en quarts

Opposés au Nîmes Olympique, les Stéphanois sont allés s'imposer grâce aux premiers buts en professionnels des jeunes Bilal Benkhedim (37e) et Edmilson Correia (49e), tandis que les locaux, qui avaient procédé à un large turn-over pour se concentrer sur le championnat, ont réduit le score par Vlatko Stojanovski (67e).

Dans le même temps, Amiens et Rennes ont proposé aux spectateurs présents dans les travées du Stade de la Licorne un match riche en buts. Si les Bretons avaient ouvert le score grâce à un pénalty transformé par Benjamin Bourigeaud (27e), les locaux sont parvenus à inverser la tendance, grâce à des réalisations de Bongani Zungu (34e) et Steven Mendoza (41e). Au retour des vestaires, Adrien Hunou a égalisé côté Rouge et Noir (73e). Finalement, la délivrance est arrivée dans le temps additionnel (91e) dans ce match particulièrement ouvert. Celle-ci a été à mettre à l'actif de Thomas Monconduit, auteur du but de qualification amiénoise.

À Brest, les Bordelais ont dit adieu à la Coupe de la Ligue en s'inclinant de manière logique. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Samuel Grandsir (50e) et Gaëtan Charbonnier (64e). Enfin, le Racing Club de Strasbourg, tenant du titre, est allé défendre son titre avec brio du côté de la Beaujoire. Les hommes de Thierry Laurey l'ont emporté au gré d'un but signé Nuno Da Costa (77e).