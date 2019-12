Coupe de la Ligue - Le Mans-PSG (1-4) : même sans Neymar, Paris déroule

Le PSG s'est imposé ce mercredi au Mans (1-4) en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Une victoire sans appel contre le 18e de Ligue 2.

On savait le largement favori. La logique a été respectée ce mercredi au MMArena. Opposés au Mans, 18e de , en huitième de finale de la , les Parisiens n'ont pas fait dans le détail, s'imposant 4-1 dans la Sarthe.

Pourtant privé de nombreux éléments, dont Neymar laissé au repos, le PSG a vite pris la mesure du Mans en ouvrant le score par Pablo Sarabia d'une reprise du gauche sur un excellent centre d'Angel Di Maria (0-1, 21e).

La moins bonne défense de s'est inclinée ensuite coup sur coup. D'abord, sur un but initié par Marco Verratti, d'un coup franc rapidement joué aux abords de la surface, qui a profité à Eric Maxim Choupo-Moting, bien trouvé par Kylian Mbappé face au but vide (0-2, 41e). Son premier but depuis le 30 août, à Metz (0-2).

Puis, Mbappé, de nouveau servi par Verratti - qui faisait son retour en tant que titulaire - a corsé l'addition (0-3, 42e).

Les quarts se joueront les 7 et 8 janvier 2020

Largement devant à la pause, Paris n'a pas baissé la pression pour autant. Dès le retour des vestiaires, Angel Di Maria y est allé de son but en profitant d'une faute de main du gardien manceau Pierre Patron, sur un tir lointain de l'Argentin (0-4, 48e).

Le Mans a alors eu le mérite de réagir par le biais d'Harisson Manzala. Entré en jeu à la place de Hamza Hafidi, blessé (43e), l'ancien Angevin a réduit la marque d'une belle frappe du droit dans la lucarne de Sergio Rico (1-4, 54e).

Mais la messe était dite depuis bien longtemps. Et le PSG sera au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, qui se joueront le mardi 7 et mercredi 8 janvier 2020. La saison dernière, Paris avait été éliminé par à ce stade de la compétition.