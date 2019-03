Coupe de la ligue : Arsène Wenger présentera le trophée lors de la finale

Arsène Wenger sera présent lors de la finale de la coupe de la ligue, qui opposera Guingamp à Strasbourg ce samedi (21h) à Lille.

Arsène Wenger sera présent ce samedi au stade Pierre Mauroy de où se déroulera la finale de la coupe de la ligue entre et , dont il est originaire. Il sera sur la pelouse pour présenter le trophée avant le coup d'envoi de la rencontre.

L'Alsacien a même porté les couleurs du Racing de 1978 à 1981 remportant notamment le titre de champion de en 1979, et y terminant sa carrière de joueur avant de devenir entraîneur à Cannes, deux ans plus tard. Passé ensuite par , il est désormais libre de tout contrat depuis son départ d' à l'issue de la saison dernière, après 22 années remplies de succès sur le banc des Gunners.

L'article continue ci-dessous

La LFP a également fait savoir que deux de ses ambassadeurs, Didier Drogba et Youri Djorkaeff, seraient également présents pour l'occasion.

La rencontre, délocalisée cette année à Lille après et les années précédentes, se tiendra à guichets fermés. "Après les succès populaires des deux précédentes éditions à Lyon et Bordeaux, cette 25e finale de la compétition connaît un engouement sans précédent", déclarait déjà fin février la LFP. Un match qui sera également l'occasion de présenter le nouveau ballon de la compétition, qui sera de nouveau utilisé la saison prochaine.

Cette finale présente une affiche totalement inédite et inattendue entre Guingamp et Strasbourg, qui ont tous deux dû éliminer les cadors de la pour en arriver là. Les premiers ont successivement pris le meilleur sur Angers (0-0, 3-2 aux tab), Nice (0-0, 3-1 aux tab), Paris (2-1) et Monaco (2-2, 5-4 aux tab), tandis que les seconds ont battu Lille (2-0), Marseille (1-1, 4-2 aux tab), Lyon (2-1) et Bordeaux (3-2). Le vainqueur sera qualifié pour la prochaine . Une compétition dont les Bretons avaient atteint les seizièmes de finale en 2015, s'inclinant contre le Dinamo Kiev (2-1, 1-3).