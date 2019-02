Coupe de la Ligue - La finale Strasbourg-Guingamp à guichets fermés

La finale, qui opposera Strasbourg à Guingamp au stade Pierre Mauroy de Lille le 30 mars prochain, se disputera à guichets fermés.

La LFP a fait savoir, via un communiqué, que la finale de la Coupe de la Ligue 2019, délocalisée à Lille, se disputerait à guichets fermés. Elle opposera le 30 mars prochain Guingamp, tombeur successivement de Paris et Monaco, à Strasbourg, qui a notamment éliminé Marseille, Lyon et Bordeaux.

C'est la première fois que toutes les places sont déjà vendues deux mois avant l'événement. "Après les succès populaires des deux précédentes éditions à Lyon et Bordeaux, cette 25e finale de la compétition connaît un engouement sans précédent", peut-on lire dans le communiqué.

Pour ceux qui n'ont pas encore pu se procurer un billet, une bourse d'échange sera mise en place à partir du 19 février. Chacun des deux finalistes dispose également de 11.900 places à commercialiser.