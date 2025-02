Angers vs Reims

Coupe de France : Le PSG et Reims en favoris face à Dunkerque et Cannes. Les demi-finales promettent des chocs historiques.

Les demi-finales de la Coupe de France ont réservé un tirage contrasté, mêlant géants et outsiders. Le Paris Saint-Germain, recordman de l’épreuve (15 titres), affrontera Dunkerque (Ligue 2), tandis que Reims (Ligue 1) défiera Cannes (National 2). Un tableau où les rêves de gloire côtoient les ambitions réalistes.

Paris affrontera Dunkerque

Dunkerque, 3ᵉ de Ligue 2, incarne la belle histoire de cette édition. Après avoir éliminé Lille (L1) en 8ᵉ et Brest (L1) en quarts après un comeback héroïque (3-2), les Maritimes défient le PSG. Un duel David vs Goliath pour les Nordistes, qui n’ont plus atteint la finale depuis 1957. Face à eux, le PSG, invaincu en Coupe cette saison, compte sur Gonçalo Ramos (5 buts dans la compétition) pour poursuivre sa quête d’un triplé (Ligue 1, C1, Coupe). Le Portugais a mis un triplé en quarts contre le Stade Briochin.

Cannes-Reims : Le retour des légendes

Cannes, club historique relégué en National 2 (4ᵉ division), renoue avec son passé glorieux (finaliste en 1932). Les Azuréens ont terrassé Grenoble (L2) et Lorient (L2) en chemin avant de battre Guingamp en quarts. Reims, 7ᵉ de Ligue 1, rêve d’une première finale depuis 1958. Le duo Teuma - Ito pourrait faire la différence, mais gare à la magie des petits poucets.

Le PSG, favori logique

Avec 15 trophées, le PSG domine l’histoire de la Coupe. Son effectif surdimensionné et son expérience en font le grand favori, même si Luis Castro devra éviter le piège de la complaisance. Reims, solide et organisé, part avec un avantage face à Cannes, mais le football reste un terrain de surprises.

Entre émotion (Cannes, Dunkerque) et logique (PSG, Reims), ces demi-finales résument l’essence de la Coupe de France : un mélange de rêve et de réalité. Réponse sur le terrain les 11 et 12 avril prochains.