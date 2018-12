Coupe de France : Andrézieux-OM se jouera à Geoffroy-Guichard

Le 32e de finale de Coupe de France entre Andrézieux (N2) et l'OM se jouera au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne le 6 janvier à 14h15.

Qualifié pour les 32es de finale de la Coupe de France, l'ASF Andrézieux-Bouthéon (N2) a annoncé ce vendredi qu'il affrontera l'Olympique de Marseille au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne le dimanche 6 janvier à 14h15.

Dans un communiqué, le club de National 2 explique les raisons de cette délocalisation : "Si l'Envol Stadium est bien homologué pour accueillir ce type de rencontre à ce stade de la compétition, il n'en demeure pas moins que la capacité maximale de 5 000 places ne permettait pas d'accueillir, en toute sécurité, autant de supporters ligériens et marseillais dont on connaît la ferveur. Aussi, afin que tout le monde puisse assister à cette merveilleuse fête du football et qu'un maximum de public puisse vivre ce moment historique, le choix du stade Geoffroy-Guichard représentait la meilleure option."