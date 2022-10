Coup dur pour la France ! Aouar et Ait-Nouri rejoignent la sélection algérienne

Deux joueurs bi-nationaux, en l'occurrence Ait Nouri et Aouar, ont fait le choix de changé de sélection et intégrer l’équipe de Djamel Belmadi.

L’Algérie défie la Suède le 19 novembre prochain en amical. A l’occasion de ce match, deux nouveaux visages devraient faire leur apparition au sein de l’équipe des Fennecs. Il s’agit de Rayan Ait-Nouri et Houssem Aouar.

Deux renforts de choix pour l’Algérie

Selon une information divulguée dimanche par le média France 24, plus rien ne s’oppose à ce que ce duo d’ancien Bleuets intègre l’équipe algérienne dès le prochain rassemblement. Ce seront deux renforts de choix pour la sélection championne d’Afrique 2019.

La source indique que les deux joueurs ont entrepris eux-mêmes les démarches pour changer de nationalité sportive. Ils ont pris attache avec le président de la FAF, Djahid Zefizef, avant de s’entretenir avec le sélectionneur Djamel Belmadi. Ce dernier a su tenir le bon discours et les convaincre de traverser la Méditerranée.

Aouar et Ait-Nouri, énièmes bénéficiaires de la loi Bahamas

Ait-Nouri comme Aouar profite de la loi Bahamas, décrétée au milieu des années 2000, et qui permet aux joueurs ayant défendu les couleurs d’une sélection espoirs ou celle des A en amical d’opter pour une autre nation.

Ait-Nouri, qui fait les beaux jours de Wolverhampton, a joué pour les Bleuets à 5 reprises, quant à Aouar il compte 17 apparitions et 4 buts avec les U23 de la France. Le milieu de terrain lyonnais a aussi joué pour la sélection de Deschamps. Mais c’était lors d’une partie sans enjeu contre l’Ukraine en automne 2020.

Cette paire ne sera bien sûr pas la première à venir jouer pour l’Algérie après avoir défendu les couleurs françaises. Par le passé, d’autres joueurs ont opté pour la même trajectoire, avec plus ou moins de succès. Les plus notables sont Anthar Yahia, Sofiane Feghouli, Mourad Meghni, Yacine Brahimi et Djamel Abdoun.