Coronavirus vs Euro 2020 : Pourquoi la phase finale risque d'être annulée

Quelle est la probabilité que le championnat d'Europe de football soit affecté par l'épidémie ? Pourrait-il être déplacé, modifié ou même annulé ?

"Essayons d'être optimistes". C’est le message du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, lorsqu’il s’est exprimé lors du congrès annuel de son organisation à Amsterdam début mars 2020. Il faisait référence au roman coronavirus, Covid-19, dont la propagation menace d’avoir de graves répercussions sur l’ - le tournoi international phare de l’UEFA - cet été. "Nous y faisons face et nous sommes convaincus que nous pouvons y faire face", a déclaré Ceferin.

"Vous ne savez pas combien de grandes préoccupations nous avons: nous avons des problèmes de sécurité, une instabilité politique et l’une est aussi le virus. Essayons d'être optimistes, ne pensons pas aux scénarios sombres - nous aurons le temps pour cela plus tard". Cependant, le virus a déjà un effet sur le football, avec la programmation d'un certain nombre de compétitions de haut niveau jetées dans le désarroi en raison de reports, tandis que d'autres événements sportifs sont également dans le doute. Donc, le moment de penser au moins à des "scénarios sombres" est peut-être maintenant, pas plus tard.

Est-ce que l'Euro 2020 sera annulé ?

On ne sait pas si l'Euro 2020 sera annulé ou non, mais l'UEFA sera obligée de prendre une décision sur la question, en fonction de la manière dont les efforts pour contenir la propagation de Covid-19 se dérouleront à travers l'Europe. L'UEFA reste convaincue que le tournoi se déroulera comme prévu et le secrétaire général de l'organisation, Theodore Theodoridis, a expliqué qu'ils s'en occuperaient au cas par cas.

"Nous ne voulons pas spéculer sur ce qui se passera dans trois ou quatre mois", a déclaré Theodoridis lors du congrès annuel de l'UEFA en mars. "Nous nous attaquons déjà à la situation en prenant contact avec l'Organisation mondiale de la santé [OMS] et différents gouvernements également. Nous avons pris connaissance de la situation mais nous ne voulons pas réagir de manière excessive. Nous avons créé une ligne de contact".

Si le virus continue de se propager, il est cependant très probable que le tournoi soit impacté sous une forme ou une autre, bien qu'il s'agisse d'un élément qui doit être surveillé de semaine en semaine. Le professeur Ivan Perry, directeur de l'École d'épidémiologie et de santé publique de l'University College Cork en , a suggéré qu'une décision pourrait être prise sur l'Euro 2020 à la mi-mai, en fonction de l'évolution des choses.

"Ces décisions dépendent de différents facteurs", a déclaré le professeur Perry à Goal. "Quiconque voudrait parler avec confiance de ce que nous allons faire le mois prochain, à la mi-mai ou en juin, vous pouvez être sûr qu'il n'est pas proche de ceux qui cherchent à trouver une réponse à l'épidémie. Il est impossible de dire à ce stade où nous serons à la mi-juin. En fait, on ne sait toujours pas ce qui se passera avec le défilé de la Saint-Patrick en Irlande".

"Il s'agit véritablement d'un nouveau virus, donc nous en apprenons de plus en plus sur le virus et sur sa transmissibilité dans les cas symptomatiques. Nous en apprenons plus chaque jour, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons". Le pire des scénarios pour l'Euro 2020 est que l'UEFA n'ait pas d'autre choix que d'annuler le tournoi complètement. Cela ne se produirait que si les autorités de toute l'Europe n'étaient pas en mesure de minimiser la propagation de Covid-19.

Un tel résultat affecterait des milliers de personnes, avec tout un réseau d'interactions planifiées jeté dans le désordre, créant un effet d'entraînement financier lourd. Non seulement les équipes elles-mêmes verraient leurs plans perturbés, mais aussi les supporters qui avaient l'intention de se rendre aux matches, les entreprises qui prévoyaient un afflux de personnes dans leurs villes, etc. Le report de l'euro à une date ultérieure, comme juin-juillet 2021, aurait moins de répercussions financières mais laisserait de nombreux fans et entreprises avancer l'argent de leur poche et perturberait le calendrier du football l'année prochaine.

L'Euro féminin devrait avoir lieu en du 11 juillet au 1er août 2021. Les tournois consécutifs de l'UEFA, où des chevauchements semblent probables, seraient un casse-tête logistique. Mais au moins de cette façon, une grande partie de l'investissement et des revenus pour le prochain Euro serait simplement retardée d'un an, plutôt que complètement abandonnée.

We are eight weeks into this #COVID19 outbreak: yet we have identified the virus, we have the genetic sequence, PCR & serological assay in use. This wealth of knowledge is unprecedented for a new disease.#coronavirus pic.twitter.com/dNAlepnEek — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 5, 2020

Un meilleur scénario verrait les matches aller de l'avant, mais avec des restrictions. Par exemple, il se pourrait que les matchs se jouent à huis clos, comme cela s'est déjà produit avec certaines compétitions dans de nombreux pays touchés par Covid-19. Ce ne serait pas idéal de s'assurer que les matchs se jouent, même si le public n'est pas présent dans les stades, mais cela permettrait au moins que le tournoi se déroule - ce qui ravira l'UEFA, les diffuseurs de télévision et les fans de football.

L'UEFA se prépare à ce que les huit matches de barrage Euro 2020 se déroulent normalement fin mars. Cependant, il a été suggéré que certains des matches de barrage de l'Euro 2020 pourraient devoir être joués à huis clos et l'instance dirigeante européenne serait prête à faire face à une telle éventualité.

"En réalité, nous ne pouvons pas interdire tous les rassemblements de masse", explique le professeur Perry. "Les gens vont toujours se rassembler dans des endroits comme le métro de Londres et ainsi de suite. Il faut être proportionné. Il serait peut-être disproportionné pour le moment de fermer le métro de Londres sur la base des connaissances dont nous disposons actuellement. Alors que vous pourriez faire valoir qu'il ne serait pas disproportionné qu'un match puisse être joué dans un stade vide - il pourrait être raisonnable et proportionné - compte tenu de notre situation actuelle. La situation change de jour en jour et de semaine en semaine et elle doit être réévaluée au jour le jour, de semaine en semaine."

Pourquoi l'Euro 2020 risque-t-il d'être annulé?

L'Euro 2020 risque d'être annulé car les gouvernements du monde entier se battent pour minimiser la propagation de Covid-19 et réduire les risques de décès. Organiser un événement sportif majeur dans 12 villes de 12 pays différents, comme c'est le cas pour cette édition du Championnat d'Europe de l'UEFA, ne serait pas propice à ces efforts, surtout si les choses ne sont pas maîtrisées. "La première phase de la gestion de l'épidémie est appelée "confinement", où l'accent est mis sur la réduction de la propagation des cas index", explique le professeur Perry.

"Ensuite, il y a un moment où il y a une certaine propagation au sein de la communauté et vous essayez de retarder le pic de l'épidémie pour avoir autant de temps pour vous préparer. Le pire des cas est celui où vous avez une épidémie à grande échelle et cette étape est appelée "atténuation", où vous vous occupez d'un nombre relativement important de personnes malades. La plupart des gens seront toujours soignés à la maison, car ils ne souffrent que d'une maladie bénigne, mais vous en aurez un petit nombre qui aura besoin de soins à l'hôpital".

L'épidémie a commencé en décembre 2019 dans la région du Hubei en et, à la mi-mars, elle s'est propagée sur les cinq continents, infectant plus de 100000 personnes, avec plus de 3000 décès dans le monde. Les mouvements et rassemblements massifs de personnes peuvent contribuer à une recrudescence potentiellement dangereuse des infections, car les personnes sont à proximité pendant de longues périodes.

L'Euro 2020 verrait normalement des centaines de milliers de personnes voyager vers et depuis les pays pour regarder des matches, se rassembler dans les stades ainsi que dans les espaces publics, les bars et les restaurants. "Les préoccupations que vous auriez sont liées au fait que si vous avez des milliers de personnes, certaines d'entre elles seront des porteurs asymptomatiques du virus", explique le professeur Perry. "Ces personnes vont propager le virus à travers une foule, qui pourra alors peut-être rentrer chez elle et transmettre le virus à quelqu'un de son environnement qui est particulièrement vulnérable".

Même si l'UEFA voulait que le tournoi se déroule sans supporters dans les stades, il y a une chance que les joueurs refusent de jouer au risque de mettre en danger leur santé et celle de leur famille. L' a été le pays le plus touché d'Europe jusqu'à présent et, suite à la mise en quarantaine d'un quart de la population italienne le samedi 7 mars, le syndicat des joueurs de a menacé de pousser à une grève en raison de "graves menaces pour la santé".

Quels pays hôtes de l'Euro 2020 sont touchés par le coronavirus?

Des cas de coronavirus ont été confirmés dans les 12 pays hôtes de l'Euro 2020. L'Italie est le pays le plus touché d'Europe, ce qui est particulièrement une mauvaise nouvelle pour l'UEFA, étant donné que Rome doit accueillir le match d'ouverture du tournoi entre la et l'Italie le 12 juin. L' a également vu une augmentation du nombre de personnes infectées par le virus, tandis que l' , les et le Royaume-Uni ont également signalé des centaines d'infections. Le , l'Azerbaïdjan, l'Irlande, la , la Roumanie et la Hongrie ont un nombre relativement inférieur de cas enregistrés à la mi-mars.

L'Euro 2020 n'est pas le seul événement sportif majeur en 2020 sous menace d'annulation en raison de problèmes de coronavirus. Les Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo sont un autre tournoi à grande échelle qui implique une participation mondiale - des concurrents, des amateurs de sport, des organisations médiatiques, etc. - qui est dans le doute. Il devrait toutefois commencer six semaines après l'Euro 2020, vers la fin du mois de juillet, ce qui signifie qu'il reste un peu plus de temps aux organisateurs pour planifier la planification de l'évolution de l'épidémie.

Le Comité International Olympique (CIO) a fait preuve de défi dans son évaluation de la situation, affirmant que les Jeux Olympiques ne seront pas annulés. Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré en mars que le comité "ne se laissera pas prendre à des spéculations" sur ce qui pourrait se produire dans les mois qui ont suivi, notant qu'il s'agit d'un cas de "business as usual". Cependant, la possibilité d'une annulation ou d'un report a évidemment été envisagée.

Le relais de la flamme, qui est un événement puissamment symbolique pour les Jeux olympiques, a été réduit en réponse à la propagation du virus, tandis que la ministre japonaise des Jeux olympiques, Seiko Hashimoto, a suggéré que les événements pourraient avoir lieu plus tard dans l'année. Certains des événements majeurs qui ont été annulés ou reportés comprennent les matches de rugby des Six Nations impliquant l'Italie, les Championnats du monde d'athlétisme en salle et le Grand Prix de Chine de Formule 1. Les dates du marathon de Rome et de Paris ont également été repoussées à plus tard en 2020.