Coronavirus - UEFA : "Aucune demande de report de l'Euro 2020"

Bien que COVID-19 ait un impact significatif sur le football, l'UEFA insiste sur le fait qu'elle n'a reçu aucun plaidoyer pour reporter l'Euro.

L'UEFA n'a reçu aucune demande de report de l' en raison de préoccupations concernant le coronavirus, malgré les allégations contraires. Le COVID-19 commence à provoquer des perturbations généralisées dans le sport en Europe, en particulier en où le championnat et l'ensemble des évènements sportifs ont été annulé jusqu'au 3 avril, en , en où les matches se disputeront à huis-clos jusqu'au 15 avril et en .

L'Italie est la nation européenne la plus touchée, avec 9 172 cas d'infection signalés mardi, ce qui a conduit le pays à être mis en quarantaine jusqu'au 3 avril au moins. En Espagne, il a été interdit aux supporters d'assister à des matchs à tous les niveaux au cours des deux prochaines journées de championnat, mais cela pourrait changer après que l'Association espagnole de footballeurs (AFE) ait demandé que tous les matches soient reportés à la place.

L'Euro 2020 menacé ?

L'Euro 2020, qui se jouera dans 12 pays européens, devrait commencer à Rome le 12 juin - bien que des informations publiées mardi suggèrent que certaines fédérations ont demandé que le tournoi soit reporté à l'été 2021. L'UEFA insiste cependant sur le fait qu'aucune demande de ce type n'a été reçue. Un porte-parole de l'instance européenne a déclaré à Stats Perform: "Nous n'avons reçu aucune demande des associations nationales de reporter le tournoi."

Avec l'Italie, l'Euro 2020 devrait être organisé en Azerbaïdjan, au , en , en Allemagne, en Hongrie, aux , en , en Roumanie, en , en Écosse et en Espagne. La a été suspendue indéfiniment dans le cadre d'une tentative des autorités de contenir le virus et il est possible que la saison ne puisse pas être terminée dans son format traditionnel. L'arrêt concernera au moins trois journées de reportés ainsi que les matches retour des demi-finales de qui devaient déjà être réorganisés.

Avec les matches des compétitions européennes qui seront potentiellement touchés à prendre en compte également, les autorités auront du mal à faire en sorte de trouver des dates pour que tous les matches soient disputés avant la fin prévue de la saison le 24 mai, même s'ils ont été autorisés à reprendre les matchs au début du mois prochain. La Fédération italienne de football (FIGC) a évoqué la possibilité de faire des play-off pour décider le champion de Serie A et les clubs relégués.